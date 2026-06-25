25 jun. 2026
Copa del Mundo

Sudáfrica pasa de la fase de grupos por primera vez

La selección de Sudáfrica derrotó este miércoles por 1-0 a Corea del Sur para pasar más allá de la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia, al colocarse segunda del grupo A.

Junio 25, 2026 08:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Sudáfrica Corea del Sur

Foto: AFP

Thapelo Maseko convirtió por los africanos que salieron a matar o morir y consiguieron la mayor hazaña de su equipo nacional.

Obligado de ganar para avanzar a dieciseisavos de final, Sudáfrica tomó el control del balón desde el inicio. Recurrió al disparo de media distancia de Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis como recurso para abrir al rival.

Corea del Sur respondió con un contragolpe. Seol Youngwoo desbordó por derecha, centró, y, luego de varios rebotes, Lee Kangin remató de zurda apenas desviado del arco de Ronwen Williams.

La opción más clara para los sudafricanos fue al 30 en un potente disparo de Thalente Mbatha que Kim Seunggyu soltó, Evidence Makgopa apareció sin marca, pero regaló su disparo a al pecho de Seunggyu.

En la segunda mitad los asiáticos ajustaron. Dominaron gracias a la entrada de su estrella Son Heungmin, quien se convirtió en el referente del ataque.

Al 56 Heungmin condujo por el centro, cedió a Castrop Jens, que remató cruzado, pero sin puntería.

Sudáfrica respondió al 63 con un contragolpe por izquierda de Ime Okon, quien encontró en el área a Thapelo Maseko, que remató de zurda al primer poste para marcar el 1-0.

El cierre fue de alarido. Heridos, los coreanos ensayaron sus combinaciones y con velocidad crearon peligro. En el tiempo de descuento Jin Seob Park remató a puerta y estuvo cerca del 1-1, pero el guardameta Ronwen Williams se quedó con el balón.

Sudáfrica terminó con una victoria, un empate, una derrota y cuatro puntos, uno más que Corea y tres sobre República Checa, que perdió hoy 0-3 con México, líder con nueve unidades.

- Ficha técnica.

1. Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis (Tshepang Moremi m.62), Relebohile Mofokeng (Jayden Adams m.80), Thapelo Maseko (Iqraam Rayners m.75), Evidence Makgopa.

Seleccionador: Hugo Broos.

0. Corea del Sur: Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjae (Park Jinseob m.65), Lee Taeseok (Castrop Jens m.46), Seol Youngwoo; Lee Gihyuk, Hwang Inbeom, Paik Seungho (Kim Jingyu m.46), Hwang Heechan (Son Heungmin m.46), Lee Kangin; Oh Hyeongyu (Cho Guesung m.72).

Seleccionador: Hong Myung-bo.

Goles: 1-0, m.63: Thapelo Maseko.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina. Amonestó a Aubrey Modiba; y a Cho Gueseng.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo A del Mundial 2026 realizado en el estadio Monterrey.

Mundial FIFA 2026 Sudáfrica Corea del Sur
Redacción D10
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