Bosnia elimina a Catar y se aferra al sueño de los dieciseisavos

Bosnia y Catar afrontaron la última jornada de la fase de grupos con la necesidad imperiosa de ganar al contar con solo un punto en dos partidos y con la mirada puesta también en Vancouver, ciudad dónde jugaron su duelo Canadá y Suiza y que terminó con victoria del combinado helvético.

El partido lo comenzó mejor el conjunto balcánico, que en los primeros tres minutos tuvo dos ocasiones, ambas solventadas con acierto por Mahmud Abunada a sendos remates de Ermedin Remirovic e Ivan Basic.

A Catar, dirigida por el español Julen Lopetegui, le costó encontrar el ritmo del partido, en parte por la poca intensidad que demostró en la primera hora y que tuvo su reflejo en el primer gol de Bosnia, obra de Kerim Alajbegovic, que se marchó sin oposición de varios defensores antes de lanzar un disparo que se marchó a la escuadra izquierda de Abunada.

Sin casi tiempo para digerirlo, Catar encajó el segundo. Alajbegovic puso un centro desde la banda izquierda que tocó en Sultan Albrake, que, sin querer, introdujo el balón en su portería.

Nueve minutos después Bosnia pudo sentenciar el duelo con un remate al poste de Demirovic que hizo reaccionar a la selección catarí, que en el poco tiempo que tuvo hasta el descanso recortó diferencias por medio de su capitán, Hassan Alhaydos, y pudo empatar en el añadido con un disparo al palo de Pedro Miguel.

En la segunda parte, el partido se igualó más y ninguno logró imponer su juego, por lo que tanto Sergej Barbarez como Lopetegui movieron bastante su banquillo en busca de aire fresco y nuevas ideas.

Al que mejor le sentaron esos cambios fue a Bosnia, puesto que Ermin Mahmic fue el encargado de sentenciar el duelo para su equipo al aprovechar un balón muerto en una jugada algo enrevesada en el área de Catar que terminó con un disparo que tocó Abunada antes de meterse al fondo de las mallas.

Hasta el final, Catar no se resignó a la derrota y trató de arriesgar en su planteamiento aunque apenas causó peligro sobre la meta de Vasilj, salvo en algún disparo lejano aislado.

Con este resultado, y la victoria de Suiza sobre Canadá (2-1), el Grupo B lo lidera el combinado helvético con siete puntos y el norteamericano queda segundo con cuatro. Bosnia es tercera del Grupo B también con cuatro puntos y tiene opciones de ser una de las ocho selecciones que pase de ronda como mejores terceras. Catar, con solo un punto, queda última y eliminada.

· Ficha técnica:

3 - Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Malic (Tahirovic, m.46), Radeljic, Katic (Hadzikadunic, m.62), Kolasinac; Basic, Sunjic (Memic, m.46); Alajbegovic (Burnic, m.82), Demirovic, Dzeko (Mahmic, m.62) y Bajraktarevic.

1 - Catar: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Gaber (Hatem, m.46), Khoukhi, Albrake; Boudiaf (Almoez Ali, m.72), Fathy (Manai, m.79); Edmilson Junior (Alaaeldin, m.79), Alhaydos (Al Ganehi, m.55) y Afif.

Goles: 1-0: M.29 Alajbegovic; 2-0: M.34 Al-Brake, en propia puerta; 2-1: M.42 Alhaydos; 3-1: M.79 Mahmic.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Amonestó a Mahmic (m.82), de Bosnia; y a Fathy (76), de Catar.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos del Grupo B, disputado en el Estadio de Seattle.