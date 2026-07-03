03 jul. 2026
Copa del Mundo

Se fortalece en Filadelfia

La Albirroja ultima detalles, de cara al compromiso ante Francia en el Mundial. Alfaro ajusta la estrategia, buscando dar pelea en el encuentro de mañana.

Julio 03, 2026 07:28 a. m. • 
Por Redacción deportes
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Grupo unido. Plantel de la Albirroja durante una movilización en la ciudad de Filadelfia.

La Selección Paraguaya se mueve intensamente en la localidad de Filadelfia, Estados Unidos, buscando el onceno ideal que presentará mañana, en el juego por los octavos de final de la Copa Mundial de fútbol ante Francia, que será desde las 18:00.

Omar Alderete es la única baja que presenta el plantel albirrojo, pese a que el central quiere hacer el último intento para estar en el encuentro.

Con la baja de Alderete, José Canale, de gran desempeño en el empate ante Alemania, mantiene el puesto en la zaga, haciendo dupla con Gustavo Gómez, por la que la defensa no sufrirá variaciones.

Con la vuelta del mediocampista Diego Gómez, el que pierde el puesto es Gabriel Ávalos, pasando Julio Enciso a ocupar la zona principal del ataque, función que lo ejecuta a la perfección en el Estrasburgo de la Liga francesa.

El probable once lo integra: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso; Matías Galarza, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Diego Gómez y Julio Enciso.

gran apoyo. La afición nacional se hará sentir con fuerza mañana sábado. Se espera una invasión de aficionados guaraníes en Filadelfia.

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Redacción deportes
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