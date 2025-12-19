19 dic. 2025
Básquetbol

Colonias gana e iguala la serie final en el Clausura

El equipo canario tumbó a Olimpia Kings como local y la definición será el domingo 21 en Luque.

Diciembre 19, 2025 03:02 p. m. • 
Por Redacción D10
ccolinas.jpg

Importante triunfo de Colonias Gold.

Colonias Gold se impuso a Olimpia Kings por 79-60 e igualó la serie final del torneo Clausura de básquet masculino de Primera en 2-2.

El equipo canario se hizo fuerte como local en el Ka’a Poty de Colonias Unidas y la definición por el título será en el Polideportivo Suma de la ciudad de Luque en donde Olimpia oficia de local, el domingo 21 desde las 20.00.

En el primer y tercer juego el Decano había triunfado por 91-72 y 74-66, mientras que en el segundo y cuarto duelo la victoria de los Gold fue por 71-63 y 79-60.

Olimpia Kings Colonias Gold Básquetbol
Redacción D10
Más contenido de esta sección
amambay basquet
Básquetbol
Amambay celebra con la Copa Comuneros
El elenco pedrojuanino se adjudicó el título en el Clausura de básquet masculino, tras derrotar en la final a Deportivo Campoalto.
Noviembre 07, 2025 08:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Luka Doncic
Básquetbol
Doncic lo retoma por donde lo había dejado
Luka Doncic volvió a competir este viernes tras perderse los últimos tres partidos por un esguince en un dedo y lo retomó por donde lo había dejado. Firmó un doble doble de 44 puntos y 12 rebotes y dirigió la victoria de Los Ángeles Lakers, con remontada de quince puntos, en el campo de los Memphis Grizzlies de Santi Aldama (112-101).
Noviembre 01, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
basquet
Básquetbol
Bronce y clasificación de las albirrojas U17
La Selección Paraguaya femenina Sub 17 cumplió con el objetivo de obtener una medalla y la clasificación al FIBA AmeriCup Sub 18 femenino 2026, tras obtener el bronce en el marco del Sudamericano Sub 17 que se jugó en Luque.
Octubre 27, 2025 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia kings
Básquetbol
Calendario definido para el cuadrangular semifinal
Con dos juegos, este jueves inicia la disputa en busca de los finalistas del Clausura de básquet.
Octubre 15, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
LeBron James
Básquetbol
LeBron James es “como el vino”
El basquebolista estadounidense, LeBron James, se refirió a su edad en la previa al inicio de su temporada 23 en la NBA.
Octubre 08, 2025 05:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Kings
Básquetbol
Intensa lucha en el Clausura de básquet masculino
Los favoritos no fallan en la segunda ronda de la competencia en la Liga Nacional 2025.
Agosto 31, 2025 03:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más