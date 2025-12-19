Colonias gana e iguala la serie final en el Clausura

Colonias Gold se impuso a Olimpia Kings por 79-60 e igualó la serie final del torneo Clausura de básquet masculino de Primera en 2-2.

El equipo canario se hizo fuerte como local en el Ka’a Poty de Colonias Unidas y la definición por el título será en el Polideportivo Suma de la ciudad de Luque en donde Olimpia oficia de local, el domingo 21 desde las 20.00.

En el primer y tercer juego el Decano había triunfado por 91-72 y 74-66, mientras que en el segundo y cuarto duelo la victoria de los Gold fue por 71-63 y 79-60.