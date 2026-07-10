10 jul 2026

Yassine Bounou

Yassine Bounou, portero de Marruecos

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Bounou destaca el planteamiento de Paraguay
Bounou destacó el planteamiento táctico que presentó Paraguay en su enfrentamiento ante Francia durante el Mundial y lo puso como ejemplo de un camino que Marruecos pudo haber seguido.
Julio 10, 2026 11:40 a. m.
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Redacción D10