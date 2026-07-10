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10 jul 2026
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Yassine Bounou
Yassine Bounou, portero de Marruecos
Copa del Mundo
Bounou destaca el planteamiento de Paraguay
Bounou destacó el planteamiento táctico que presentó Paraguay en su enfrentamiento ante Francia durante el Mundial y lo puso como ejemplo de un camino que Marruecos pudo haber seguido.
Julio 10, 2026 11:40 a. m.
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Redacción D10