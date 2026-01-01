01 ene. 2026
Fútbol Internacional

Atasco en Año Nuevo para el Liverpool

El dominio y las ocasiones no sirvieron para que el Liverpool iniciara el 2026 con una nueva victoria y este jueves no pasó del empate en Anfield contra el Leeds (0-0).

Enero 01, 2026 04:53 p. m. • 
Por Redacción D10
20260101_165156.jpg

Leeds United y Liverpool igualaron sin goles en Anfield.

El dominio y las ocasiones no sirvieron para que el Liverpool iniciara el 2026 con una nueva victoria y este jueves no pasó del empate en Anfield contra el Leeds (0-0), que enredó a los reds y les privó de dos puntos necesarios para prolongar su escalada en la clasificación de la Premier inglesa.

Fue un premio estupendo para el conjunto de Daniel Farke, que, empate a empate, esquivo con la derrota, se acomoda en la tabla y se asienta en la permanencia, su principal objetivo. Son ya seis partidos sin perder de los ‘Peacocks’, cuatro de ellos igualadas: siete por encima del descenso. Más diferencia separa ahora al equipo de Arne Slot de la cima. Doce del Arsenal, líder solvente de la competición.

Pero al Liverpool, que afrontó la puesta en escena en año nuevo cargado de aliento por las tres victorias seguidas con las que cerró el 2025 que parecían haber dejado de lado la irregularidad del inicio de curso, le pudo la presión y las prisas. Pero, sobre todo, la falta de ideas.

Enredado y atascado en la maraña defensiva de su rival, tuvo la posesión de balón y las ocasiones, pero no tuvo gol. Sin Alexander Isak, de baja larga por lesión, y sin Mohamed Salah, en la Copa África, careció de recursos a pesar de los intentos por banda de Jeremie Frimpong o los disparos sin tino de Hugo Ekitike. Tuvo que recurrir Slot en el descanso a Alexis MacAllister, suplente de inicio, para ganar profundidad. Tampoco sirvió.

Ekitike dispuso de las mejores en la primera parte. También de Florian Wirtz. Pero respondió siempre el meta Lucas Perri que evitó cualquier contratiempo.

Desde fuera del área probó el húngaro Dominik Szoboszlai que también se topó con el meta del Leeds, artífice de la buena respuesta de su equipo. El cuadro de Farke apenas inquietó a Alisson pero no era su idea. Sacó a Dominik Calvert Lewin por si había alguna ocasión. No llegó.

El Leeds se fue con el objetivo cumplido. Un punto más y más lejos del descenso. El Liverpool plagado de frustración, alocado al final y sin puntería.

- Ficha técnica

0 - Liverpool: Alisson; Conor Bradley (Federico Chiesa, m.79), Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andy Robertson (Milos Kerkez, m.66); Curtis Jones (Alexis MacAllister, m.66), Ryan Gravenberch; Jeremie Frimpong (Rio Ngumoha, m.84), Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz (Cody Gakpo, m.66); y Hugo Ekitike.

0 - Leeds United: Lucas Perri; Pascal Struijk, Jaka Bijol, Sebastiaan Bornauw (Jayden Bogle, m.83); Gabriel Gudmundsson, Anton Stach, Ethan Ampadu, Ilia Gruev (Ao Tanaka, m.93), James Justin; Brenden Aaronson (Noah Okafor, m.70) y Lukas Nmecha (Dominic Calvert-Lewin, m.70).

Árbitro: Chris Kavanagh. Mostró tarjeta amarilla a Ethan Ampadu y Jaka Bijol del Leeds.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de la Premier disputado en el estadio de Anfield ante unos 55.000 espectadores. EFE

