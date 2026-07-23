23 jul 2026
Fútbol Internacional

De Jong sufre una rotura de ligamento lateral

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que no precisa cirugía, según comunicó el jugador del Barcelona mediante una publicación en redes sociales.

Julio 23, 2026 02:25 p. m. • 
Por Redacción D10
Frenkie de Jong

Frenkie de Jong no pasará por el quirófano.

Foto: Gentileza - Barcelona

La lesión se la produjo durante el pasado Mundial y continuará realizando “tratamiento y seguimiento médico”, según anunció el Barcelona en un comunicado.

En el mismo, el jugador y los servicios médicos de la entidad informaron de que continuarán con este tratamiento conservador, pendiente de su evolución durante las próximas semanas.

En una publicación en ‘instagram’, De Jong recordó que “normalmente” no presta mucha atención sobre lo que se escribe de él referente al Barça o la selección neerlandesa, pero admite que últimamente “ha habido mucha especulación” sobre su lesión y también sobre su situación en el club.

“Me resulta difícil ver a la gente cuestionando mi relación y mi compromiso con el club, debido a informaciones falsas. El fútbol lo es todo para mí y siempre lo he dado todo por el FC Barcelona y mi país”, aseguró.

El neerlandés explicó lo ocurrido en la pasada Copa del Mundo: “Durante el Mundial me lesioné la rodilla. Después de las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando. El único reto era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido para contribuir al equipo, tanto para mi club como para mi país”.

De Jong desveló que durante sus vacaciones regresó a Barcelona y se sometió a nuevos exámenes médicos. “Estos demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente en esta etapa no es necesaria la cirugía y ahora estoy totalmente concentrado en mi recuperación y en volver al campo lo antes posible”, señaló.

Además, insistió en que desde que conoció su lesión, todos los días trabaja para “estar en la mejor forma posible”, ya que se toma su profesión, su cuerpo y su responsabilidad con el equipo “muy en serio”.

“Pero a veces hay cosas que no se pueden controlar y esta lesión es una de ellas. Jugar para el Barça y la ‘Oranje’ es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso y mi compromiso con ambos nunca cambiará. Seguiré dándolo todo por este escudo, por mis compañeros y por nuestros aficionados”, finalizó.

Barcelona Frenkie de Jong
Redacción D10
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