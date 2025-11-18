Artistas confirmados para la final de la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó a los artistas internacionales que actuarán en el Defensores del Chaco, el sábado, previa a la final de la Copa Sudamericana, que por primera vez se disputará en Sajonia y por tercera vez en la capital del país.

La máxima entidad del fútbol sudamericano aseguró en representación de Lanús estarán Los del Fuego, grupo de cumbia santafesina muy identificada con Lanús, y al cantante brasileño Dudu Galo Doido será la voz del Atlético Mineiro en el show previo.

Lanús y Atlético Mineiro se verán las caras en la final de la Conmebol Sudamericana el próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 17:00 en el estadio Defensores del Chaco.

