07 abr. 2026
Copa Libertadores

¡Arranca la Libertadores!

La Copa Libertadores se inicia hoy con seis partidos, abriendo la fase de grupos de la competencia en distintos puntos del continente.

Abril 07, 2026 07:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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Caracas y Mendoza. En estas dos ciudades arrancará la Copa Libertadores a las 19:00. Habrá seis partidos este martes.

En el primer turno, la acción se concentrará en el Grupo C, donde Deportivo La Guaira recibirá a Fluminense en Caracas, mientras que Independiente Rivadavia hará lo propio ante Bolívar en Mendoza (19:00).

La noche continuará con duelos de alta intensidad en la altura y el llano. Por el Grupo G, Always Ready se enfrentará a Liga de Quito en El Alto, y por el Grupo D, Barcelona de Guayaquil medirá fuerzas contra Cruzeiro (21:00). Estos encuentros marcan el inicio de la disputa por los primeros puntos claves en zonas que se perfilan muy competitivas.

Para cerrar la jornada, se disputarán dos de los partidos más esperados del día. Boca Juniors visitará a Universidad Católica en Chile por el Grupo D (21:30), en un choque con mucha historia regional. Finalmente, por el Grupo B, Deportes Tolima recibirá en Ibagué a Universitario de Deportes (23:00).

LA SUDAMERICANA. La Copa Sudamericana también pone en marcha su fase de grupos con cinco encuentros. La actividad comenzará con dos duelos simultáneos, a las 19:00, por el Grupo E, Independiente Petrolero recibirá a Racing de Avellaneda en la altura de Sucre, mientras que por el Grupo G, Barracas Central se medirá ante el histórico Vasco da Gama de Brasil en suelo argentino. En el Grupo C, O’Higgins enfrenta a Millonarios en Chile (21:00) y Boston River recibirá al São Paulo en el Centenario (21:30). Finalmente, la acción concluirá en Perú, donde Alianza Atlético chocará contra Tigre por el Grupo A (23:00).

Copa Libertadores Fútbol Internacional
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