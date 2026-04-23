23 abr. 2026
Torneo Apertura

Árbitros de la 18ª fecha del Apertura

Durante la tarde de este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de jueces que estarán en los choques de la 18ª fecha del Torneo Apertura.

Abril 23, 2026 05:36 p. m. • 
Por Redacción D10
expulsión de Vitamina Sánchez.jpg

David Ojeda pitará el clásico blanco y negro.

FOTO: JOSÉ BOGADO

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los equipos de jueces que estarán en los juegos correspondientes a la fecha 18 del Torneo Apertura.

Fecha 18

Viernes 24 de abril

-Nacional vs. Recoleta FC

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 17:45.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Christian Sosa.

-Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:00.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Derlis López.

AVAR: Esteban Testta.

Sábado 25 de abril

-Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 17:45.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Eduardo Britos y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Milciades Saldívar.

-Libertad vs. Olimpia

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y José Villagra.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 26 de abril

-2 de Mayo vs. Guaraní

Estadio: Río Parapití.

Hora: 17:45.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Zulma Quiñónez.

-Sportivo San Lorenzo vs. Rubio Ñu

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Héctor Balbuena.

Árbitros Torneo Apertura
Redacción D10
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