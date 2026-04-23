Árbitros de la 18ª fecha del Apertura

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los equipos de jueces que estarán en los juegos correspondientes a la fecha 18 del Torneo Apertura.

Fecha 18

Viernes 24 de abril

-Nacional vs. Recoleta FC

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 17:45.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Christian Sosa.

-Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:00.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Derlis López.

AVAR: Esteban Testta.

Sábado 25 de abril

-Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 17:45.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Eduardo Britos y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Milciades Saldívar.

-Libertad vs. Olimpia

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y José Villagra.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 26 de abril

-2 de Mayo vs. Guaraní

Estadio: Río Parapití.

Hora: 17:45.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Zulma Quiñónez.

-Sportivo San Lorenzo vs. Rubio Ñu

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Héctor Balbuena.

