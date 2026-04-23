Árbitros de la 18ª fecha del Apertura

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los equipos de jueces que estarán en los juegos correspondientes a la fecha 18 del Torneo Apertura.
Fecha 18
Viernes 24 de abril
-Nacional vs. Recoleta FC
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 17:45.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Christian Sosa.
-Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Hora: 20:00.
Árbitro: José Méndez.
Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Derlis López.
AVAR: Esteban Testta.
Sábado 25 de abril
-Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 17:45.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Eduardo Britos y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Milciades Saldívar.
-Libertad vs. Olimpia
Estadio: La Huerta.
Hora: 20:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Cuevas y José Villagra.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 26 de abril
-2 de Mayo vs. Guaraní
Estadio: Río Parapití.
Hora: 17:45.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Fernando López.
AVAR: Zulma Quiñónez.
-Sportivo San Lorenzo vs. Rubio Ñu
Estadio: Gunther Vögel.
Hora: 20:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Juan López.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Héctor Balbuena.