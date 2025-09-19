19 sept. 2025
Selección Paraguaya

Antolín apunta alto en el Mundial

El DT de la Albirroja Sub 20 no ocultó su ambición y espera llegar a lo más alto en la Copa del Mundo de Chile.

Septiembre 19, 2025 01:23 p. m. • 
Por Redacción D10
G1AdnBFWMAAdD6P.jpeg

Alcaraz se siente motivado con el plantel.

Foto: Prensa - Albirroja

Antolín Alcaraz, técnico de la Selección Sub 20, habló en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y no ocultó que su sueño con el equipo es llegar a la final de la Copa del Mundo de Chile.

“El sueño, para qué vamos a mentirnos, el sueño mío como entrenador y de ellos como jugadores es llegar a la final. No queremos ir a participar. Queremos ir a competir por defender ese sueño. Es libre soñar en alto, como les digo hay que apuntar alto”, tiró el exmundialista en Sudáfrica 2010 en la 1080 AM.

Luego bajó un poco y dijo que se debe ir paso a paso y apuntó que todos los esfuerzos se centran en cerrar el amistoso del domingo con Japón y luego afinar los detalles para lo que será el debut frente a Panamá el próximo sábado 27 de setiembre.

APTO. Alcaraz se refirió en un momento al caso de Enso González que llegaba sin ritmo tras superar la lesión de ligamentos de la rodilla, pero lanzó tranquilidad a la afición diciendo que se encuentra en óptimas condiciones para la competencia.

DECISIÓN. Igualmente se refirió a las ausencias de algunos jugadores que formaron parte del Sudamericano y justificó la decisión por un tema “técnico” y que en la lista de 21 se buscó sumar futbolistas que puedan ser versátiles para casos de ausencias, lesiones, suspensiones.

Antolín Alcaraz Selección Paraguaya Mundial Sub 20
Redacción D10
