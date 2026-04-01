Ante un rival complicado

Sportivo Trinidense vs. Olimpia será el broche de oro en el cierre de la fecha 14 en la ciudad de Itauguá, hoy desde las 20:30.

El Decano, líder e invicto del torneo Apertura (33 puntos), buscará estirar su excelente racha enfocado en coronar un nuevo título casero.

En su última presentación, el equipo de Pablo Vitamina Sánchez superó por 4-1 al Sportivo 2 de Mayo en el Defensores del Chaco. Los números favorecen plenamente a los franjeados: En total han convertido 20 goles en la disputa de 13 partidos; después de Libertad (21 tantos) es el equipo más goleador del torneo. Mientras que las anotaciones recibidas fueron de siete, es el conjunto con la valla menos vencida. En el segundo lugar se encuentra Ameliano con 9.

Mientras que el Triqui viene arrastrando una campaña muy irregular, con 16 unidades en la tabla de clasificación (3 victorias; 7 empates y 3 caídas), se mantiene en la zona media de la tabla. Su último compromiso culminó igualado sin goles en el estadio Martín Torres ante Guaraní.

En cuanto a los futbolistas Pedro Zarza, Fabrizio Baruja y Tobías Morínigo, quienes se encuentran a préstamo por parte del Decano a Trinidense, podrán formar parte de la plantilla trinidense atendiendo que existe un trato preferencial entre ambos clubes para disputar los juegos de nivel local ante Olimpia. No así los encuentros de carácter internacional.

CIFRA. 2 victorias ha conseguido Olimpia sobre Trinidense este año. 3-2 en la fecha 3 y 1-0 en la Sudamericana.