Andy Robertson pone en duda su futuro en el Liverpool

Andy Robertson, defensa del Liverpool desde el verano del 2017, no cerró la puerta a una salida del club ‘red’, con el que acaba contrato a final de temporada, y aseguró este martes que todavía no ha tomado una decisión.

Noviembre 11, 2025 
Por Redacción D10
Andy Robertson

Andy Robertson llegó al club de Anfield procedente del Hull City en julio de 2017.

Foto: Gentileza - Liverpool

“Estoy relajado con la situación. Si es mi último año, será mi último año y si no lo es, que sea así. Tuve un verano un poco estresante en términos de decisiones y me he dicho a mi mismo que trate de disfrutar los próximos meses”, aseguró el lateral, que actualmente se encuentra concentrado con Escocia para los encuentros de clasificación para el Mundial de 2026.

“He entrado en mis últimos seis meses de contrato y estoy centrado en el fútbol. El club ha sido increíble para mí y lo ha hecho todo por mí. Veremos que pasa”, añadió a medios escoceses.

Robertson llegó al club de Anfield procedente del Hull City en julio de 2017 y ha disputado 354 partidos con el Liverpool, con el que ha ganado todas las competiciones entre las que destacan las dos Premier League y la Liga de Campeones de 2019.

El futbolista, que ha jugado como titular los últimos cuatro partidos con su equipo, podrá iniciar conversaciones con otros clubes a partir del 1 de enero.

