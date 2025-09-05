04 sept. 2025
Eliminatorias

Andrés Cubas: “Hicimos un esfuerzo enorme”

Andrés Cubas, el motor albirrojo en el mediocampo, expresó su felicidad por la clasificación de la Selección Paraguaya al próximo Mundial.

Septiembre 04, 2025 11:59 p. m. • 
Por Redacción D10
RDO_1356_62861107.JPG

Andrés Cubas (14) en compañía de sus compañeros Kaku Romero Gamarra (17) y Ronaldo Martínez en pleno festejo.

JOSE BOGADO

Andrés Cubas, el mediocampista albirrojo, expresó su satisfacción por la clasificación de la Selección Paraguaya al próximo Mundial de 2026.

“Una alegría enorme, la verdad que la peleamos mucho, luchamos mucho por este objetivo, dejamos muchas cosas, pasó mucho tiempo y la verdad que hicimos un esfuerzo enorme y este grupo se lo merece por todo lo que peleamos, así que no tengo palabras para describir todos esto que estamos viviendo, estos momentos son inolvidables”, dijo en charla con la tevé oficial después de la culminación el encuentro.

Consultado sobre el gran cambio que demostró la Albirroja en los procesos de cambios de entrenadores, señaló: “Obviamente sabíamos que no teníamos que bajar los brazos porque este grupo tenía mucha ilusión de clasificar el mundial, sabíamos que teníamos potencial, que teníamos jugadores para hacerlo, que teníamos que trabajar y seguir y seguir y seguir y bueno, la verdad que ahora cayó de nuestro lado la suerte, así que muy contento”, finalizó.

Selección Paraguaya APF
Redacción D10
