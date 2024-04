Ancelotti opinó de la polémica en el Bernabéu

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no coincidió con las quejas de Xavi Hernández y los jugadores del Barcelona por la acción de Lamine Yamal que evidenció la falta de tecnología de gol en el fútbol español, y aseguró que no fue gol porque no se ve “una imagen clara” que lo demuestre.

“No quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión, prefiero evaluar un partido igualado, competido, de lucha, con buenos momentos del Barcelona y nuestros”, valoró en rueda de prensa.

“Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que demuestra que ha entrado y el penalti es claro sobre Lucas Vázquez. Yo me quedo con el partido que ha sido bueno por nuestra parte y del Barcelona, que ha mostrado muchas cualidades en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel”, añadió. EFE