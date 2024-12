Joshua Duerksen, un 2025 en la Fórmula 2

Tras una brillante actuación este año como debutante en la Fórmula 2, el piloto paraguayo Joshua Duerksen, seguirá piloteando dentro de la escudería AIX Racing el próximo año, según se confirmó ayer. “Estoy muy emocionado de anunciar que continuaré un año más en Racing”, anunció el piloto.

Joshua alcanzó dos victorias y cuatro podios en su primera temporada; con estos resultados, sumado a los podios obtenidos en la ronda 4 en Imola y la ronda 11 en Monza, terminó el año en el puesto 10 de la tabla general de pilotos y ayudó al equipo a lograr el 9° puesto en el torneo de equipos.

Además, tras finalizar la temporada de carreras, Duerksen se llevó los mejores tiempos en dos tandas clasificatorias en las pruebas de final de año en el circuito de Abu Dhabi, demostrando su adaptación completa a la Fórmula 2 y al equipo.

“Muchos no creían, se dijeron muchas cosas... pero un paraguayo no se rinde, se motiva de lo negativo y lo vuelve positivo. Sin ustedes nada de esto podría haber sido posible y no había mejor forma de cerrar el año que de esta manera”, manifestó Duerksen.

Temporada 2025. La próxima temporada constará de 14 carreras, iniciando el periplo mundial en el circuito del Albert Park en Melbourne, Australia, desde el 14 al 16 de marzo y se cerrará en Abu Dhabi del 5 a 7 de diciembre.