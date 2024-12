Almirón quiere más minutos

Después de varios años de amargas cosechas en esta materia, las actuaciones de Almirón fueron decisivas. Sin embargo, desde hace meses que no viene teniendo minutos en su equipo, el Newcastle de Inglaterra. Por ello, a los comentarios de la prensa inglesa sobre una posible salida del extremo paraguayo en este mercado de pases, se le suma la confirmación por parte de su representante, Daniel Campos, de que el ex Cerro Porteño “busca minutos”, acaso no solo por su propia carrera en Europa, sino por el señalado óptimo nivel que viene teniendo en la Selección y que podría redituarle, en 2026, disputar su primer Mundial.

“Miguel Almirón no tiene ningún conflicto con su entrenador (Eddie Howe)”, dijo Campos despejando dudas en conversación con FALG por Monumental 1080: “Solo que el jugador busca minutos”.

El representante reveló que “muchos equipos en Europa lo quieren, pero el tema es su alto salario”. Sin embargo, Campos fue rotundo al afirmar que “si no sale, Almirón se quedará a cumplir su contrato en el Newcastle, donde es ídolo”.

El club inglés avisó que no pretende ceder al paraguayo, quien hoy no saldrá de las Urracas a no ser que sea definitivamente. En el anterior mercado de pases, a mitad de año, desde zonas orientales como Turquía y Arabia Saudita tentaron al jugador, pero se quedó en el equipo al que llegó en el año 2019.