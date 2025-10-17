17 oct. 2025

Almeida apela a la historia

Ever Almeida dijo en conferencia de prensa que más allá de los momentos, el equipo tiene la obligación de cuidar la historia de la institución.

Octubre 17, 2025 12:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Almeida se prepara para un nuevo clásico.

El entrenador de Olimpia, Ever Hugo Almeida, habló este viernes en conferencia de prensa previo a lo que será el clásico frente a Cerro Porteño el domingo 19 de Octubre, a las 17.30, en Barrio Obrero. El legendario DT reconoció la importancia del lance y su implicancia en la historia.

“Yo creo que la motivación para jugar un clásico es en muchos aspectos. Alegría, sueños, temor, todo eso tenemos cuando vamos a jugar un clásico. Los clásicos son todos diferentes. Les puedo asegurar que jugar un clásico es una fiesta, se vive intensamente”, comenzó Almeida ante los medios de prensa.

Pese a que el franjeado no pasa por un buen momento futbolístico, el técnico siente que existe una responsabilidad para el Decano de ganar el encuentro y defender la historia.

“Yo creo que la responsabilidad es de ambos. Olimpia tiene una historia y lo tiene que mantener. Jugamos la historia, el presente mismo”, tiró.

CONFIANZA. Almeida depositó su confianza en Richard Ortiz y afirmó que jugará el clásico por lo que transmite dentro de la cancha. El volante da equilibrio al equipo, además de seguridad en la zona media para la estrategia que busca imponer en La Olla.

En contraparte, el adiestrador puso en duda la presencia de Manuel Capasso quien será nuevamente sometido a estudios, atendiendo a que no se encuentra en optimas condiciones.

Redacción D10
