Con los grandes al Interior

El entrenador de Sportivo San Lorenzo, Sergio Orteman, habló este miércoles con Radio Monumental y dio algunas informaciones respecto a lo que será la temporada 2026. Una de las consultas que le hicieron fue sobre la cuestión de las localías ante los clubes grandes.

Según el reglamento, el Rayadito no podrá jugar en su estadio frente a Olimpia y Cerro Porteño, a lo que se suma el Sportivo Luqueño. Al respecto, Orteman comentó que verían para llevar el espectáculo al interior del país.

El DT justificó la medida atendiendo a la gran convocatoria que tienen estos equipos y que eso también representa un buen ingreso económico para las arcas de la institución.

Con respecto a la llegada de refuerzos, el Santo se aseguró a Wilson Quiñónez, Mattías Parris y Alexis Doldán, pero el técnico no descarta que en los próximos días concrete la llegada de más jugadores para la siguiente temporada.

