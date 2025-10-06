Órteman y su cariño particular al Rayadito

El entrenador del Sportivo San Lorenzo, Sergio Órteman, conversó con Fútbol a lo Grande sobre lo que fue el nuevo ascenso del equipo a la Primera División. El DT ya había hecho una gran campaña en el Rayadito, pero en el 2025 consiguió un nuevo hito con la institución.

“Lindo, muchas emociones encontradas. Tengo un cariño muy particular al club desde que me dio la oportunidad de jugar y terminar mi carrera cuando otros no confiaban en mí”, comenzó diciendo el charrúa en la 1080 AM.

“Luego tener ese paso lindo como entrenador, de 3 años y medio. Después de recorrer clubes y volver a confiar en nosotros para aspirar a este sueño y se terminó logrando en la última fecha con todas esas emociones en los últimos minutos”, agregó.

El DT contó que ya había conversado con la directiva sobre la temporada 2026, independientemente del resultado deportivo, aunque con este ascenso cree que la continuidad estaría confirmada.

Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu son los dos equipos que lograron el ascenso a la máxima categoría del fútbol paraguayo para la temporada 2026.