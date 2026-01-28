28 ene. 2026

Alfredo Barrios

Alfredo Barrios.jpg
Sportivo San Lorenzo
Alfredo Barrios: “Merecimos mucho más”
Alfredo Barrios, delantero de San Lorenzo, manifestó que por lo hecho ante Cerro Porteño merecieron un mejor resultado.
Enero 28, 2026 01:20 p. m.
 · 
Redacción D10