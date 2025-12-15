15 dic. 2025
Sportivo San Lorenzo

El Rayadito tendrá muchas novedades

El presidente de Sportivo San Lorenzo, Óscar Said, contó que están trabajando para sumar varios refuerzos de cara a la temporada 2026.

Diciembre 15, 2025 12:07 p. m. • 
Por Redacción D10
A Bolivia. Wilson traslada sus cualidades al vecino país.

Wilson Quiñonez retornó a filas del Rayadito.

El Sportivo San Lorenzo retornó esta temporada a la Primera División y trabaja pensando en lo que será el 2026. El plantel viene activando desde el 17 de noviembre y sumando nombres para ser uno de los protagonistas.

Según contó Óscar Said, presidente de la institución, hasta el momento llegaron Wilson Quiñonez, Mattías Parris, Alexis Doldán y tienen otros en la etapa final de negociaciones. El directivo comentó que trabajan para traer 12 a 15 jugadores para encarar la temporada 2026 en la Primera División.

Con respecto a Víctor Céspedes comentó que se encuentra esperando la firma de contrato, mientras que en el caso de Paul Riveros la negociación dependerá de lo que pretenda el conjunto de Guaraní.

Sportivo San Lorenzo Mercado de Pases
Redacción D10