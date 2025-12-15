El Rayadito tendrá muchas novedades

El Sportivo San Lorenzo retornó esta temporada a la Primera División y trabaja pensando en lo que será el 2026. El plantel viene activando desde el 17 de noviembre y sumando nombres para ser uno de los protagonistas.

Según contó Óscar Said, presidente de la institución, hasta el momento llegaron Wilson Quiñonez, Mattías Parris, Alexis Doldán y tienen otros en la etapa final de negociaciones. El directivo comentó que trabajan para traer 12 a 15 jugadores para encarar la temporada 2026 en la Primera División.

Con respecto a Víctor Céspedes comentó que se encuentra esperando la firma de contrato, mientras que en el caso de Paul Riveros la negociación dependerá de lo que pretenda el conjunto de Guaraní.