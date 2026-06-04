04 jun. 2026

Alfaro: “El Vikingo es un tipo que va a dejar la piel”

El seleccionador Gustavo Alfaro elogió la entrega y el rendimiento de Isidro Pitta, uno de los últimos convocados para la Copa del Mundo.

Junio 04, 2026 12:42 p. m.
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Isidro Pitta, delantero de la Albirroja.

Foto: APF.

El entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, se refirió este jueves en conferencia de prensa a la convocatoria de último momento de Isidro Pitta para disputar el Mundial 2026, resaltando tanto sus condiciones futbolísticas como su enorme compromiso con la Albirroja.

“El Vikingo es un tipo que va a dejar la piel, un tipo que si tiene que correr de acá a Los Ángeles, lo hará. Tuvo un semestre extraordinario”, expresó el seleccionador al hablar sobre el atacante del Red Bull Bragantino, quien fue el último jugador en sumarse a la nómina mundialista.

Las palabras de Alfaro reflejan la confianza que siempre depositó en Pitta, un futbolista que conoce bien desde el inicio de su ciclo al frente de Paraguay. De hecho, el delantero fue una de las primeras grandes apuestas del entrenador argentino cuando asumió el cargo en septiembre de 2024, otorgándole oportunidades en un momento en el que todavía buscaba consolidarse dentro del seleccionado nacional.

Si bien algunas lesiones le impidieron tener continuidad en determinadas convocatorias, Pitta nunca salió del radar del cuerpo técnico. Su gran rendimiento durante el primer semestre de 2026 con el conjunto brasileño terminó inclinando la balanza a su favor y le permitió ganarse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo. En la temporada mostró regularidad y volvió a convertirse en una pieza importante de su equipo, recuperando el nivel que había exhibido al comienzo del proceso mundialista.

La convocatoria representa un premio al esfuerzo para el atacante de 26 años, que aguardó hasta el último momento la llamada de Alfaro. El propio jugador reconoció días atrás que nunca perdió la esperanza y que trabajó en silencio para alcanzar el sueño de disputar una Copa del Mundo con la camiseta albirroja.

Ahora, con el boleto asegurado, Pitta tendrá la oportunidad de aportar su potencia, sacrificio y capacidad goleadora en una selección paraguaya que llega al Mundial con ilusión renovada y que confía en la intensidad de jugadores como el “Vikingo” para competir al más alto nivel.

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