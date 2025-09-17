Alexis Fariña estaría habilitado ante el Chicago Fire

Hace semanas, Alexis Fariña fue presentado por el Minnesota United pero aún no pudo debutar. De acuerdo con las declaraciones de su padre, del mismo nombre, el jugador está contento en su nuevo equipo y estaría disponible para el fin de semana.

Esta noche, el conjunto de Minnesota recibirá al Austin FC por la US Open Cup, pero “para hoy aún no está”, aseveró Alexis Fariña padre en entrevista para el programa Fútbol a lo Grande. Añadió que para el sábado, en el duelo contra Chicago Fire ya estaría habilitado.

Alexis Fariña tomó la decisión de dejar Cerro Porteño buscando tener minutos. En su nuevo equipo “está muy bien, está muy contento. Se siente muy bien allá, la atención es muy buena”.

“Nos dijo que es un grupo muy bueno de jugadores, técnicos. Son gente muy buena”, aseveró. El chico de 20 años debutó en el Ciclón en el 2023, pero no tuvo mucha continuidad, que es lo que pretende conseguir en el Minnesota United.