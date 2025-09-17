17 sept. 2025
Fútbol Internacional

Alexis Fariña estaría habilitado ante el Chicago Fire

El jugador del Minnesota United, Alexis fariña estaría habilitado para jugar el fin de semana, de acuerdo con lo dicho por su padre.

Septiembre 17, 2025 03:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Alexis Fariña

Alexis Fariña vive su primera experiencia en un club del exterior.

Foto: Gentileza

Hace semanas, Alexis Fariña fue presentado por el Minnesota United pero aún no pudo debutar. De acuerdo con las declaraciones de su padre, del mismo nombre, el jugador está contento en su nuevo equipo y estaría disponible para el fin de semana.

Esta noche, el conjunto de Minnesota recibirá al Austin FC por la US Open Cup, pero “para hoy aún no está”, aseveró Alexis Fariña padre en entrevista para el programa Fútbol a lo Grande. Añadió que para el sábado, en el duelo contra Chicago Fire ya estaría habilitado.

Alexis Fariña tomó la decisión de dejar Cerro Porteño buscando tener minutos. En su nuevo equipo “está muy bien, está muy contento. Se siente muy bien allá, la atención es muy buena”.

“Nos dijo que es un grupo muy bueno de jugadores, técnicos. Son gente muy buena”, aseveró. El chico de 20 años debutó en el Ciclón en el 2023, pero no tuvo mucha continuidad, que es lo que pretende conseguir en el Minnesota United.

Minnesota Alexis Fariña Cerro Porteño
Redacción D10
