Alex Arce quiere ganar “cosas lindas” con Liga de Quito

“Físicamente estoy bastante bien, estaba jugando. Vengo en buen en ritmo de competición, así que estoy a disposición del cuerpo técnico, por lo que dependerá del entrenador si me hace jugar o no”, dijo Alex Arce a su llegada a la capital ecuatoriana procedente del Independiente Rivadavia argentino.

Arce, de 28 años, cumplió la pretemporada con su anterior equipo, con el que jugó cinco partidos en el arranque de la actual temporada.

“Me he sentido bastante bien. Espero adaptarme rápido en mi primera experiencia y ojalá que no me cueste tanto”, expresó.

El ‘Rey de Copas’ de Ecuador se apresta para disputar el primer partido oficial en 2024 por la ida de la Recopa Sudamericana en calidad de campeón de la Copa Sudamericana, contra el campeón de la Copa Libertadores.

“Mi objetivo será ganar cosas lindas con el club, aportar lo mío. Vengo muy entusiasmado, ojalá podamos celebrar muchos goles”, dijo Arce, que se disputará la titularidad en el ataque de Liga con los ecuatorianos Miguel Parrales, Michael Estrada, Jairon Charcopa y el venezolano Jan Hurtado.

“Sé que mis compatriotas Enrique Vera y Carlos Espínola, que jugaron en temporadas pasadas con Liga, dejaron la vara bastante alta, pero espero estar a la altura”, añadió.

Arce ha convertido 71 goles en 132 partidos disputados desde 2017 con Cerro Porteño, Rubio Ñu, Sportivo Ameliano, de Paraguay; y con el Independiente Rivadavia argentino. EFE