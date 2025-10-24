24 oct. 2025
Fútbol Internacional

Alderete, baja ante el Chelsea

Omar Alderete, del Sunderland, es baja para el partido de este sábado ante el Chelsea por el protocolo de conmociones cerebrales tras sufrir un golpe en el partido del pasado fin de semana ante el Wolves.

Octubre 24, 2025 09:02 a. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete.jpg

Omar Alderete, defensor paraguayo del Sunderland.

“Omar está bajo protocolos de conmoción cerebral con evaluaciones diarias, por lo que seguiremos monitoreando su progreso durante esta semana y la próxima para ver si puede estar disponible para enfrentarse al Everton”, dijo el técnico francés Régis Le Bris.

El defensa, que llegó este verano al club inglés procedente del Gefate, está siendo un fijo en el esquema de Le Bris aportando incluso un gol y una asistencia para que el equipo, recién ascendido a Premier League, ocupe la séptima posición.

El que sí estará disponible es Reinildo Mandava, ex del Atlético de Madrid, que cumplió una sanción de tres partidos por la roja en el encuentro ante Aston Villa por una agresión.

Omar Alderete Sunderland Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G30tIwGXoAA5Lye.jpeg
Fútbol Internacional
Gustavo Costas se declara orgulloso de su Racing
El entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, afirmó este lunes que, pese a la derrota por 1-0 en el Maracaná ante Flamengo está orgulloso porque su equipo jugó de igual a igual a un rival “con mucho poder y una billetera más grande”.
Octubre 23, 2025 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Athletic
Fútbol Internacional
El Athletic remonta al Qarabag y vuelve a soñar en la Champions
El Athletic Club remontó este miércoles al Qarabag FK azerbaiyano, la revelación de la Liga de Campeones en las dos primeras jornadas, al que se impuso por 3-1 y, sumando sus tres primeros puntos en la competición, vuelve a soñar en la Liga de Campeones.
Octubre 22, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Fútbol Internacional
Diego León reaparece en el Sub 21 del Manchester United
El paraguayo Diego León volvió a reaparecer en el equipo Sub 21 del Manchester United, que si bien lo perdió, en lo personal dejó cosas destacables.
Octubre 22, 2025 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
651a4c8c8a56a02a243d9d1a9cb0d1a23d10755b.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal aplasta al Atlético de Madrid en el Emirates
El Atlético de Madrid se negó a ducharse con agua fría este lunes, pero se llevó un balde de agua congelada este martes, tras sufrir una goleada de 4-0 en el Emirates.
Octubre 21, 2025 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Union SG vs Inter Milan
Fútbol Internacional
Lautaro prolonga la solidez del Inter
El Inter mantuvo su buena línea en la Liga de Campeones con una victoria contundente sobre el Union Royal Saint-Gilloise, que sucumbió 0-4 con una buena actuación de Lautaro Martínez.
Octubre 21, 2025 06:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Erling Haaland
Fútbol Internacional
El Manchester City impone su pegada ante las dudas del Villarreal
El Manchester City logró este martes una cómoda victoria en su visita al Villarreal (0-2) tras un encuentro gobernado con relativa comodidad por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas.
Octubre 21, 2025 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más