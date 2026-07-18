18 jul 2026
Fútbol Internacional

Insólito error de Alexis Martín Arias en Nacional de Montevideo

El ex Cerro Porteño y actual guardameta de Nacional de Montevideo, Alexis Martín Arias, cometió un grosero error que derivó en su expulsión en la derrota de su equipo ante Montevideo Wanderers.

Julio 18, 2026 12:01 a. m. • 
Por Redacción D10
HNeTvGxXkAA76On.png

Alexis Martín Arias se fue expulsado por un error infantil en Nacional de Montevideo.

El exarquero de Cerro Porteño y actual guardameta de Nacional de Montevideo, Alexis Martín Arias, protagonizó una desafortunada acción que terminó condicionando a su equipo en la derrota por 2-1 frente a Montevideo Wanderers, por la sexta fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo.

El experimentado portero cometió un grosero error tocando la pelota con la mano fuera del área, situación que derivó en su expulsión a los 54 minutos de juego cuando el marcador era adverso por 1-0. La acción dejó al “Bolso” con un hombre menos y complicó el desarrollo de un partido que finalmente terminó con victoria para el conjunto visitante.

La caída en condición de local vuelve a incrementar la presión sobre Nacional, que no logra encontrar la regularidad en el campeonato y actualmente ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones.

El equipo es dirigido por Jorge Bava, extécnico de Cerro Porteño, quien atraviesa un momento delicado al frente del conjunto tricolor. Los resultados obtenidos en el inicio del torneo han generado el descontento de un sector importante de la hinchada, que cuestiona el rendimiento del equipo y el trabajo del entrenador.

La expulsión de Alexis Martín Arias y la derrota ante Montevideo Wanderers representan un nuevo golpe para Nacional, que buscará recuperarse en la próxima jornada con el objetivo de no perder terreno en la lucha por el campeonato uruguayo.

Nacional Alexis Martín Arias Uruguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026
Fútbol Internacional
Escándalo en Senegal por llevar un ginecólogo al Mundial
El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall, reveló que el médico de la selección nacional masculina desde hace años, Abdourahmane Fédior, es ginecólogo de formación, creando una nueva polémica tras la eliminación de los Leones de Teranga del Mundial de 2026.
Julio 14, 2026 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
HNJ5-utWIAApXDZ.jpg
Fútbol Internacional
Fallece el árbitro neerlandés apartado del Mundial tras ser detenido en el Reino Unido
El árbitro neerlandés Rob Dieperink, quien había sido designado para el Mundial de Fútbol de 2026 y posteriormente apartado debido a una investigación policial, falleció a los 38 años de edad.
Julio 14, 2026 09:15 a. m.
 · 
Redacción D10
HNHdgjLXoAAp8m5.jpeg
Fútbol Internacional
Viral despedida de un jugador en Brasil
VIDEO. Club brasileño de Serie C anuncia la salida de zaguero con un curioso video de sus pifias
Julio 14, 2026 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Spain's Prime Minister Mariano Rajoy looks on during a news conference following his year-end speech at the Moncloa Palace in Madrid
Fútbol Internacional
La portavoz del Gobierno: Rajoy ha metido a España “en un lío diplomático” con Francia
La ministra portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, lamentó este lunes que las “declaraciones racistas” del expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy (2011-20218) sobre la selección francesa de fútbol hayan metido a España en un “lío diplomático”.
Julio 13, 2026 07:57 a. m.
 · 
Redacción D10
HMkHwgqXIAASz2z.jpeg
Fútbol Internacional
La Federación Francesa denuncia “tufo de racismo intolerable” de Rajoy
El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, criticó las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre la selección francesa, también conocida como los ‘Bleus, por tener un “tufo de racismo intolerable” y ser contrarias a la realidad del equipo nacional.
Julio 13, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Forlán
Fútbol Internacional
Diego Forlán podría interinar la selección de Uruguay
La Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra en diálogos con Diego Forlán para que se convierta en el nuevo seleccionador de la sub-20 de la Celeste y dirija a la mayor de manera interina.
Julio 12, 2026 07:24 p. m.
 · 
Redacción D10