Insólito error de Alexis Martín Arias en Nacional de Montevideo

El exarquero de Cerro Porteño y actual guardameta de Nacional de Montevideo, Alexis Martín Arias, protagonizó una desafortunada acción que terminó condicionando a su equipo en la derrota por 2-1 frente a Montevideo Wanderers, por la sexta fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo.

El experimentado portero cometió un grosero error tocando la pelota con la mano fuera del área, situación que derivó en su expulsión a los 54 minutos de juego cuando el marcador era adverso por 1-0. La acción dejó al “Bolso” con un hombre menos y complicó el desarrollo de un partido que finalmente terminó con victoria para el conjunto visitante.

La caída en condición de local vuelve a incrementar la presión sobre Nacional, que no logra encontrar la regularidad en el campeonato y actualmente ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones.

El equipo es dirigido por Jorge Bava, extécnico de Cerro Porteño, quien atraviesa un momento delicado al frente del conjunto tricolor. Los resultados obtenidos en el inicio del torneo han generado el descontento de un sector importante de la hinchada, que cuestiona el rendimiento del equipo y el trabajo del entrenador.

La expulsión de Alexis Martín Arias y la derrota ante Montevideo Wanderers representan un nuevo golpe para Nacional, que buscará recuperarse en la próxima jornada con el objetivo de no perder terreno en la lucha por el campeonato uruguayo.