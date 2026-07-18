Sorpresa en la Copa Argentina: River y San Lorenzo quedaron eliminados

River Plate sufrió una dura derrota por 3-1 frente a Aldosivi, resultado que dejó al conjunto millonario fuera de la competencia antes de lo esperado. El equipo marplatense aprovechó sus oportunidades y dio uno de los grandes golpes del certamen para avanzar a la siguiente fase.

Por su parte, San Lorenzo tampoco pudo superar su compromiso y quedó eliminado a manos de Deportivo Riestra. En el debut de Néstor “Pipo” Gorosito como entrenador del Ciclón, el encuentro terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario, pero en la definición desde el punto penal Riestra fue más efectivo y se impuso por 5-4.

De esta manera, la Copa Argentina volvió a demostrar que no hay lugar para las confianzas, dejando en el camino a dos de los grandes candidatos al título y confirmando a Aldosivi y Deportivo Riestra como protagonistas de una de las jornadas más impactantes del torneo.