18 jul 2026
Fútbol Internacional

Sorpresa en la Copa Argentina: River y San Lorenzo quedaron eliminados

La Copa Argentina vivió una jornada llena de sorpresas con las inesperadas eliminaciones de River Plate y San Lorenzo de Almagro, dos de los clubes más importantes del fútbol argentino.

Julio 18, 2026 12:25 p. m. • 
Por Redacción D10
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River Plate quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Aldosivi.

River Plate sufrió una dura derrota por 3-1 frente a Aldosivi, resultado que dejó al conjunto millonario fuera de la competencia antes de lo esperado. El equipo marplatense aprovechó sus oportunidades y dio uno de los grandes golpes del certamen para avanzar a la siguiente fase.

Por su parte, San Lorenzo tampoco pudo superar su compromiso y quedó eliminado a manos de Deportivo Riestra. En el debut de Néstor “Pipo” Gorosito como entrenador del Ciclón, el encuentro terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario, pero en la definición desde el punto penal Riestra fue más efectivo y se impuso por 5-4.

De esta manera, la Copa Argentina volvió a demostrar que no hay lugar para las confianzas, dejando en el camino a dos de los grandes candidatos al título y confirmando a Aldosivi y Deportivo Riestra como protagonistas de una de las jornadas más impactantes del torneo.

Copa Argentina River Plate San Lorenzo
Redacción D10
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