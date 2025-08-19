19 ago. 2025
Fútbol Internacional

Al Nassr de Cristiano supera al Al Ittihad de Benzema y se mete en la final

El Al Nassr que lidera Cristiano Ronaldo, pese a jugar en inferioridad desde el minuto 25 por expulsión de Sadio Mane, superó al Al Ittihad de Karim Benzema por 2-1 y disputará la final de la Supercopa de Arabia Saudí.

Agosto 19, 2025 11:19 a. m. • 
Por Redacción D10
GyuES9IWIAAOGaM.jpg

Cristiano Ronaldo y Joao Félix, portugueses del Al Nassr.

El Al Nassr que lidera Cristiano Ronaldo, pese a jugar en inferioridad desde el minuto 25 por expulsión de Sadio Mane, superó al Al Ittihad de Karim Benzema por 2-1 y disputará la final de la Supercopa de Arabia Saudí que se celebra en Hong Kong.

El conjunto de Riad se sobrepuso al contratiempo de la roja directa que vio Mane por pisar al meta Yousef tras un inicio en el que el propio delantero senegalés abriera el marcador con un magnífico remate a centro del croata Marcelo Brozovic (m.10) y de que el neerlandés Steven Bergwijn igualara a pase del francés Moussa Diaby (m.16).

No se desmoronaron los pupilos del técnico luso Jorge Jesus ante un rival que no aprovechó su superioridad numérica. El cuadro que adiestra el francés Laurent Blanc fue incapaz de sacar partido de ello y, para colmo, se vio sorprendido por un balón en profundidad para Cristiano Ronaldo que le sirvió a su compatriota Joao Felix para marcar a puerta vacía su primer tanto como jugador del conjunto saudí (m.61).

Pudo incluso aumentar la cuenta, pero a instancias del VAR fue anulado otro tanto de Joao Felix por falta previa de Cristiano Ronaldo y la madera impidió una nueva diana del exjugador del Atlético de Madrid y el Barcelona.

El Al Nassr, subcampeón de este torneo el pasado año, se enfrentará el sábado en la final al ganador de la segunda semifinal, que disputarán este miércoles también en Hong Kong el Al Ahli y el Al Qadisiya de Míchel González. EFE

Cristiano Ronaldo Benzema Arabia Saudita
Redacción D10
