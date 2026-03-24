Agónica victoria de Ameliano en Trinidad

En el último partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, Sportivo Ameliano doblegó por 2-1 a Rubio Ñu en el estadio La Arboleda de Trinidad.

El marcador se abrió tempraneramente, ya que sobre 7’, tras un tiro de esquina desde la derecha, Cristhian Ocampos se encontró con una pelota en el área y sacó un derechazo para poner el 1-0 parcial a favor de la visita.

En la complementaria llegaron más emociones. Estiven Pérez dijo presente sobre 62’ para definir con fuerza y poner el 1-1 en el compromiso.

La situación se le complicó al Albiverde sobre 77’, cuando Fernando Martínez se fue expulsado, dejando a su equipo con 10 hombres.

Parecía que el partido se iba con el 1-1, pero en tiempo de descuento, sobre 92’, el juez sancionó penal a favor de Ameliano por una falta de Ángel Cardozo Lucena sobre Elvio Vera.

De la ejecución de la pena máxima se encargó el propio Vera, quien no falló, para el agónico 2-1 a favor de los de Roberto Nanni.

Importantísima victoria para el equipo de la V Azulada, que con esto sale de la zona de descenso.