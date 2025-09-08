08 sept. 2025
Acosta destaca la victoria ante Olimpia

Diego Acosta, el héroe de la jornada al marcar el tanto del triunfo para el 2 de Mayo, valoró su gol y la victoria ante Olimpia.

Septiembre 08, 2025 11:49 a. m. • 
Por Redacción D10
G0RiHy_WAAAKQ-f.jpeg

El Gallo dio la nota al vencer al Decano.

Foto: @CopaDePrimera

El ofensivo Diego Acosta, que marcó el tercero y definitivo para el triunfo del Gallo Norteño frente a Olimpia, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y analizó lo que fue el partido disputado en Pedro Juan Caballero.

“La primera que tuve pude meter. Realmente para mí es un orgullo hacer esta clase de gol ante un equipo muy grande. Significa mucho para nosotros esta victoria, necesitábamos como grupo, me tocó a mí la oportunidad de hacer el gol y agradecido por eso.”, dijo en la 1080 AM.

Acosta contó que hizo las inferiores en Libertad, luego fue al Mineiro de Brasil, pero recién en Rusia debutó profesionalmente. En los últimos tiempos venía jugando en Sportivo Luqueño hasta que recibió el llamado para ir al Gallo en donde tiene un contrato de 2 años.

“Fue una victoria muy buena para nosotros, para poder posicionarnos en la tabla. Fue una victoria que nos acomoda, ganando dos partidos estamos ahí”, subrayó el delantero.

Redacción D10
