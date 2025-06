A la espera de rivales

Libertad y Cerro Porteño son los representantes de nuestro país que siguen en carrera al sortear la fase de grupos, pero estarán en el bolillero 2 por clasificar en el segundo lugar.

Así están conformados los bombos de la Libertadores: Bolillero 1: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional y Liga Universitaria. Bolillero 2: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitario y Cerro.

Por otra parte, así están conformados los bombos de la Sudamericana. Bolillero 1: Mushuc Runa (ECU), Huracán (ARG), Universidad Católica (ECU), Fluminense (BRA), Independiente (ARG), Godoy Cruz (ARG), Lanús (ARG) y Cienciano (PER). Bolillero 2: Central Córdoba vs. Cerro Largo; Universidad de Chile vs. Guaraní; Independiente del Valle vs. Vasco Da Gama; Bahía vs. América de Cali; Bolívar vs. Palestino; Atlético Bucaramanga vs. Atlético Mineiro; San Antonio Bulo Bulo vs. Once Caldas; Alianza Lima vs. Gremio.

En este sentido, en el bolillero 2 están los equipos que terminaron en la segunda posición en la Copa Sudamericana y deberán enfrentarse con los terceros de la Sudamericana para buscar seguir en el torneo internacional.