En la Visera, el Trico recibirá al Canario

El Tricolor llega a este encuentro después del empate 1-1 ante Ameliano, en el debut de Víctor Bernay, en lo significa el segundo ciclo del estratega en la Academia.

Por parte del Canario, la fecha 17 fue histórica por el abultado resultado logrado (5-0) ante el 2 de Mayo en el estadio Ricardo Gregor.

En la tabla de posiciones ambos se encuentran en la zona media. El Trico con 26 puntos se ubica en la quinta plaza, mientras que los de Recoleta están en el séptimo lugar con 22 unidades.

El árbitro del partido será Álvaro Giménez. Los líneas, Carmelo Candia y Nancy Fernández y en el VAR estará Carlos Paul Benítez.

Bajas importantes. El DT de Nacional señaló en FALG que tendrá varias ausencias para este partido: “Fernando Díaz está con una lesión de ligamentos cruzados, están esperando para la cirugía”. Mientras que Hugo Benítez y Leandro Meza están suspendidos.