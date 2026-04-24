24 abr. 2026
Torneo Apertura

En la Visera, el Trico recibirá al Canario

Después de la tremenda goleada 5-0 de Recoleta FC, el equipo canario visitará a Nacional en el Arsenio Erico desde las 17:45, este encuentro dará inicio a la fecha 18 del Apertura 2026.

Abril 24, 2026 08:08 a. m. • 
Por Redacción D10
Nacional vs. Recoleta_66959345.jpg

Seguir escalando. Tres puntos claves para ambos equipos.

El Tricolor llega a este encuentro después del empate 1-1 ante Ameliano, en el debut de Víctor Bernay, en lo significa el segundo ciclo del estratega en la Academia.

Por parte del Canario, la fecha 17 fue histórica por el abultado resultado logrado (5-0) ante el 2 de Mayo en el estadio Ricardo Gregor.

En la tabla de posiciones ambos se encuentran en la zona media. El Trico con 26 puntos se ubica en la quinta plaza, mientras que los de Recoleta están en el séptimo lugar con 22 unidades.

El árbitro del partido será Álvaro Giménez. Los líneas, Carmelo Candia y Nancy Fernández y en el VAR estará Carlos Paul Benítez.

Bajas importantes. El DT de Nacional señaló en FALG que tendrá varias ausencias para este partido: “Fernando Díaz está con una lesión de ligamentos cruzados, están esperando para la cirugía”. Mientras que Hugo Benítez y Leandro Meza están suspendidos.

Torneo Apertura Nacional Recoleta
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