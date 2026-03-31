31 mar. 2026
Torneo Apertura

2 de Mayo vs. Nacional: Paso a paso

2 de Mayo y Nacional dan continuidad a la 14ª fecha del Torneo Apertura.

Marzo 31, 2026 05:23 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo vs. Nacional

Torneo Apertura Nacional 2 de Mayo
Redacción D10
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