14 nov. 2025
Fútbol Internacional

¿Y la chilena de Tonny?

La FIFA dio a conocer este jueves a los nominados para el premio Puskás, incluyendo varias chilenas, pero dejando afuera una de las más espectaculares.

Noviembre 14, 2025 07:13 a. m. • 
Por Redacción D10
antonio sanabria

Antonio Sanabria ejecuta una chilena espectacular que termina en gol frente a Argentina.

Foto: Gentileza

Inentendible como la FIFA dejó fuera de la nómina del mejor gol del año, el premio Puskás, al tanto convertido por el delantero paraguayo Antonio Sanabria frente a Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.

Este jueves la entidad que rige el fútbol a nivel mundial dio a conocer la lista de goles, entre los que figuran varios anotados de chilena, aunque sin la espectacularidad de la acrobacia, ni la relevancia del tanto y del partido como el convertido por el sanlorenzano frente a la Selección Campeona del mundo.

Antonio Sanabria convirtió el 14 de noviembre del 2024 lo que significó el 1-1 frente a Argentina en el
estadio Defensores del Chaco. Ese día, la Albirroja de Gustavo Alfaro se impuso por 2-1 volviendo a ganar a la Albiceleste luego de 16 años.

Los criterios son simples, dice la FIFA en la descripción del premio: Estéticamente bello, partido oficial, juego limpio, sin influencia del azar o error, aunque faltó agregar OBJETIVIDAD.

Redacción D10
