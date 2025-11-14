¿Y la chilena de Tonny?

Inentendible como la FIFA dejó fuera de la nómina del mejor gol del año, el premio Puskás, al tanto convertido por el delantero paraguayo Antonio Sanabria frente a Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.

Este jueves la entidad que rige el fútbol a nivel mundial dio a conocer la lista de goles, entre los que figuran varios anotados de chilena, aunque sin la espectacularidad de la acrobacia, ni la relevancia del tanto y del partido como el convertido por el sanlorenzano frente a la Selección Campeona del mundo.

Antonio Sanabria convirtió el 14 de noviembre del 2024 lo que significó el 1-1 frente a Argentina en el

estadio Defensores del Chaco. Ese día, la Albirroja de Gustavo Alfaro se impuso por 2-1 volviendo a ganar a la Albiceleste luego de 16 años.

Los criterios son simples, dice la FIFA en la descripción del premio: Estéticamente bello, partido oficial, juego limpio, sin influencia del azar o error, aunque faltó agregar OBJETIVIDAD.