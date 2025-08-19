19 ago. 2025
Villasanti podría quedar descartado hasta del Mundial

Manuel Aguilar, ex médico de la Albirroja, contó que el jugador Mathías Villasanti quedaría descartado en caso de una eventual clasificación paraguaya al Mundial.

Agosto 19, 2025 12:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Mathías Villasanti_46233414.jpg

Villasanti, baja sensible en Paraguay

Foto: EFE

Manuel Aguilar, ex médico de la Selección Paraguaya, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 y dio algunas consideraciones respecto a la lesión del jugador paraguayo Mathías Villasanti.

Los informes que llegaron desde Brasil hablan de una lesión de ligamentos cruzados anterior y una lesión de meniscos externos, debiendo ambas lesiones pasar por una cirugía para que el futbolista pueda volver a la actividad profesional.

Sin embargo, el galeno aclaró que nuevos estudios revelan que los plazos para la vuelta han cambiado y difieren mucho según las variables que se presentan. Descartó que la vuelta se pueda dar en 6 meses, comentando que un plazo más apropiado sería de 1 año.

Esta demora se debe a que, según evidencia médica, el injerto en el ligamento afectado no termina por incorporarse y tiende a volver a romperse. Por lo que prácticamente quedaría fuera de la Selección, en caso que esta participe en la Copa del Mundo del próximo año.

“Prácticamente sí (queda afuera del Mundial). Puede volver antes, pero depende mucho de los controles que se vaya teniendo. Es un jugador único, Dios quiera que su injerto se incorpore en tiempo breve, que recupere su aptitudes físicas para estar en condiciones para la práctica súper exigente que es el Mundial”, expresó en la 1080 AM.

Redacción D10
