Va por romper un negro registro

La Selección Paraguaya de Fútbol se presentará hoy en el Estadio Nacional, de Lima, con el objetivo de demoler el extenso invicto del local y finalizar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 con triunfo histórico.

Es que la Albirroja nunca pudo vencer en territorio incaico en el marco de esta competencia. En ocho presencias en este suelo, el equipo nacional salió en seis ocasiones con las manos vacías y en solo dos pudo recoger unos magros empates.

La última vez que Paraguay logró esa unidad fue por la primera fecha de las Eliminatorias 2010, en donde el rival de turno terminó en la última posición de la tabla.

En los últimos tres lances, Perú se embolsó los tres puntos jugando en su domicilio.

De acuerdo al historial de enfrentamientos, la Bicolor lleva doce encuentros sin perder contra el elenco dirigido hoy por el argentino Gustavo Alfaro, en el que resaltan ocho victorias y cuatro igualdades. Pese al buen andar de Perú en su casa, las estadísticas globales son favorables a Paraguay: 23 victorias sobre las 18. El resto son 17 empates.

última alegría. El último triunfo paraguayo contra la Bicolor se dio en 2012, camino a la Copa del Mundo 2014. El cuadro guaraní venció con el solitario gol de cabeza de Julio Dos Santos, a los 52 minutos del compromiso que se disputó en el estadio Defensores del Chaco.

Posteriormente, se registraron cinco cotejos, de los cuales tres fueron victorias incaicas y dos empates. El resultado más doloroso fue el 1-4 encajado por la Albirroja rumbo a Rusia 2018.

LAS PRETENSIONES. Las selecciones tienen metas diferentes en este último juego. Perú buscará por todos los medios esquivar la última posición de las Eliminatorias. Para ello deberá empatar o ganar, con el que sostendrá en el sótano a Chile (10 puntos), su rival más acérrino en el Pacífico que será local ante Uruguay. En tanto, Paraguay (25) sueña con llegar al podio, aunque esta situación dependerá de muchas combinaciones de resultados.

CIFRA, 8 partidos sin ganar en Perú acumula Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas: 6 caídas y 2 empates.