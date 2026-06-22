Uruguay vuelve a empatar y queda complicado

La selección de Cabo Verde le plantó cara este domingo a Uruguay y le sacó un empate 2-2 al término del partido por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 que se jugó en Miami.

Los caboverdianos se fueron en ventaja en el minuto 21 gracias a un gol de Kevin Pina, el primero de ese equipo africano en mundiales.

Pero la Celeste le dio vuelta al marcador con tantos de Maximiliano Araújo en el minuto 44 y Agustín Canobbio en el sexto minuto añadido al primer tiempo.

No obstante, el equipo dirigido por Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ volvió a sacudir las redes uruguayas con una diana de Hélio Varela en el 61. EFE