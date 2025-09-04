Uruguay ante una Perú necesitada

Perú se aferra a la esperanza de las matemáticas, aunque la realidad dicta que solo un milagro sin precedentes puede configurar una épica clasificación (puesto de repechaje) a la próxima Copa del Mundo 2026.

Y el inicio de esa ilusión debe concretarse sacando un resultado triunfal en el partido contra Uruguay, en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias desde las 20:30.

CIFRA. 11/10/24 fue el último partido entre ambos seleccionados. Perú venció 1-0 a los charrúas en el estadio Nacional de Lima.