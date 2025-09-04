04 sept. 2025
Uruguay ante una Perú necesitada

Uruguay y Perú se enfrentan en un duelo con realidades distintas.

Septiembre 04, 2025 07:37 a. m. • 
Por Redacción D10
World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru

Giorgian de Arrascaeta, uno de los referentes de Uruguay.

Foto: Archivo

Perú se aferra a la esperanza de las matemáticas, aunque la realidad dicta que solo un milagro sin precedentes puede configurar una épica clasificación (puesto de repechaje) a la próxima Copa del Mundo 2026.

Y el inicio de esa ilusión debe concretarse sacando un resultado triunfal en el partido contra Uruguay, en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias desde las 20:30.

CIFRA. 11/10/24 fue el último partido entre ambos seleccionados. Perú venció 1-0 a los charrúas en el estadio Nacional de Lima.

Eliminatorias Perú Uruguay
Redacción D10
