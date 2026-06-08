08 jun. 2026
Copa del Mundo

Un triplete de Olise hace soñar a Francia

La selección francesa se resarció de la inesperada derrota (1-2) que encajó la pasada semana ante Costa de Marfil y cerró este lunes la fase de preparación para el Mundial con un triunfo (3-1) sobre Irlanda del Norte con un triplete del atacante Michael Olise.

Junio 08, 2026 06:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Francia Irlanda del Norte

Michael Olise marcó tres goles ante Irlanda del Norte.

Foto: AFP

Si como muchos aseguran el jugador del Bayern de Múnich es el ‘galáctico’ por el que el recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, realizará una oferta de 150 millones de euros, la oferta quizá se quede corta.

Y es que Olise, que sumó su séptima diana en los diecisiete encuentros que ha disputado con los ‘bleus’, mostró sobre el césped del estadio Pierre-Mauroy de Lille una faceta de su juego hasta ahora desconocida, la de cazagoles.

Tal y como demostró a los cuarenta y tres minutos al enviar a las redes (1-0) un balón suelto en el interior del área norirlandesa, tras una fulgurante transición del conjunto francés trenzada entre Desire Doue y Ousmane Dembélé.

Una faceta de oportunista de la que Michael Olise volvió a hacer gala a los cuatro minutos del segundo tiempo, al aprovechar un despeje de la zaga visitante tras un remate de cabeza de Théo Hernandez para firmar el momentáneo 2-0.

Goles que no aplacaron la voracidad del extremo francés que a los setenta y cinco minutos culminó el triplete con un gol (3-1) que ya se ha convertido en la marca de la casa.

Tras recibir el balón en el pico del área Michael Olise condujo la pelota en paralelo a la frontal para batir al portero norirlandés Pierce Charles con un espectacular zurzado al palo largo.

Una efectividad que no pudo emular Kylian Mbappé que tendrá que esperar a una nueva oportunidad para igualar a Oliver Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa con un total de 57 tantos, tras ver como el colegiado anuló el gol que anotó a los veintiún minutos por fuera de juego de Doué en el pase final.

Ficha técnica:

3 - Francia: Maignan; Koundé (Gusto, m.46), Upamecano, Saliba (Lacroix, m.46), Théo Hernandez (Digne, m.62); Tchouaméni (Koné, m.82), Rabiot (Kanté, m.91; Olise (Akliouche, m.83), Dembélé (Cherki, m.62), Doué (Barcola, m.62)y Mbappé.

1 - Costa de Marfil: Pierce Charles; Hume, McConville, Brown; Spencer, Shea Charles, McCann (Galbraith, m.63), Devenny; Kelly (Graham, m.79), Donley (Maggenis, m.79) y Price (McDonell, m.79)

Goles: 1-0, m.43: Olise. 2-0, m.49: Olise. 2-1, m.64: Kelly. 3-1, m.75: Olise

Árbitro: Sascha Stegemann (GER). Sin amonestados.

Incidencias: Encuentro internacional amistoso disputado en el Decathlon Arena-Estadio Pierre-Mauroy de Lille (Francia) ante 43.272 espectadores.

Mundial FIFA 2026 Francia
Redacción D10
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