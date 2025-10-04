Antonio Sanabria visita el Giuseppe Meazza

A las 13:00, el Cremonese del paraguayo Antonio Sanabria visitará al Inter en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, por la fecha 6 de la Serie A.

Tonny no fue titular en el último partido contra el Como, en donde entró desde el banco, pero según páginas partidarias del Cremonese el paraguayo parte con “una ligera ventaja” para ser titular al lado de Bonazzoli en el ataque. En entrenador Davide Nicola suele apelar de visita a dos delanteros “ligeros”, aunque es muy probable que esta vez se decante por el poder físico y la técnica del paraguayo.

Cremonese está en el 7° lugar de la tabla, producto de dos victorias y tres empates, sin caer aún en la competencia.

El equipo de Alderete enfrenta al de León

A las 11:00 de esta mañana, el Manchester United recibe en Old Trafford al Sunderland, en un duelo de equipos que tienen paraguayos en sus filas. En el local, Diego León viene integrando la lista de convocados, como aconteció en el último partido contra el Brentford, aunque sin llegar a ingresar al campo de juego.

Por su parte, en el Sunderland el defensor Omar Alderete es no solo titular, sino rápidamente se ha convertido en una pieza esencial del equipo, habiendo anotado la semana pasada su primer gol con la camiseta del Sunderland, que ahora se encuentra en zona europea luego de jugadas las seis primeras fechas.

Otro plato fuerte en la Premier League será el compromiso entre Chelsea y Liverpool, a jugarse a las 13:30.