04 oct. 2025
Fútbol Internacional

Antonio Sanabria visita el Giuseppe Meazza

Octubre 04, 2025 08:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Antonio Sanabria

Foto: Gentileza - Cremonese

A las 13:00, el Cremonese del paraguayo Antonio Sanabria visitará al Inter en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, por la fecha 6 de la Serie A.

Tonny no fue titular en el último partido contra el Como, en donde entró desde el banco, pero según páginas partidarias del Cremonese el paraguayo parte con “una ligera ventaja” para ser titular al lado de Bonazzoli en el ataque. En entrenador Davide Nicola suele apelar de visita a dos delanteros “ligeros”, aunque es muy probable que esta vez se decante por el poder físico y la técnica del paraguayo.

Cremonese está en el 7° lugar de la tabla, producto de dos victorias y tres empates, sin caer aún en la competencia.

El equipo de Alderete enfrenta al de León

A las 11:00 de esta mañana, el Manchester United recibe en Old Trafford al Sunderland, en un duelo de equipos que tienen paraguayos en sus filas. En el local, Diego León viene integrando la lista de convocados, como aconteció en el último partido contra el Brentford, aunque sin llegar a ingresar al campo de juego.

Por su parte, en el Sunderland el defensor Omar Alderete es no solo titular, sino rápidamente se ha convertido en una pieza esencial del equipo, habiendo anotado la semana pasada su primer gol con la camiseta del Sunderland, que ahora se encuentra en zona europea luego de jugadas las seis primeras fechas.

Otro plato fuerte en la Premier League será el compromiso entre Chelsea y Liverpool, a jugarse a las 13:30.

Fútbol Internacional Antonio Sanabria Cremonese
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Trump.png
Fútbol Internacional
Inglaterra condena como “pasmosos” los precios del Mundial 2026
La Asociación de Aficionados de Inglaterra (FSA, por sus siglas en inglés) ha condenado los precios filtrados para los partidos del Mundial de 2026 y los ha calificado de “pasmosos”.
Octubre 03, 2025 10:13 a. m.
 · 
Redacción D10
GYGtOG4XEAAs2uk.jpeg
Fútbol Internacional
Dybala vuelve a entrenarse con el grupo
El argentino Paulo Dybala, jugador del Roma, participó este viernes en una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros tras perderse los últimos cuatro compromisos por una lesión en el muslo izquierdo que sufrió a mediados de septiembre.
Octubre 03, 2025 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
G13n5_lWsAAUP2u.jpg
Fútbol Internacional
Dos paraguayos en el #TOTW del FC26
Tras una gran sexta jornada en sus equipos, los paraguayos Omar Alderete y Diego Gómez figuran en el equipo del fin de semana de la Premier League de un famoso videojuego.
Octubre 02, 2025 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
infantino.jpg
Fútbol Internacional
Infantino reitera el papel del fútbol como vehículo de paz y unidad
El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, reiteró el papel del fútbol como vehículo de paz y unidad, especialmente en el contexto de la situación actual en Gaza, y reconoció el diálogo constante con los presidentes de las confederaciones sobre este tema durante la reunión del Consejo este jueves en Zúrich (Suiza).
Octubre 02, 2025 01:18 p. m.
 · 
Redacción D10
mundial de clubes
Fútbol Internacional
La FIFA planea aumentar el límite de equipos por país en el Mundial de Clubes
La FIFA planea aumentar a tres el límite de equipos por país en el próximo Mundial de Clubes.
Octubre 02, 2025 08:27 a. m.
 · 
Redacción D10
aanto.jpg
Fútbol Internacional
Antolín Alcaraz: “Un punto de oro”
Antolín Alcaraz, entrenador de la Selección Paraguaya Sub 20, valoró el empate ante Corea del Sur, por la fecha 2 del Mundial de Chile.
Octubre 01, 2025 06:10 p. m.
Carga Más