Olimpia Kings avanza en la Liga Sudamericana

Olimpia Kings se clasificó para los cuartos de final en la Liga Sudamericana de básquet masculino, tras quedar segundo en su serie.

El Decano consiguió dos victorias y registró una derrota en el Grupo A, que se desarrolló en la localidad de Pilar.

En su estreno, Olimpia había derrotado a Overá de Argentina por 84 a 78, mientras que en su segundo juego cedió con Jorge Guzmán por 80 a 73. En la última fecha, el Franjeado aseguró su clasificación con triunfo sobre Baurú de Brasil por 75-62.

Posiciones finales en el Grupo A: Jorge Guzmán 6 puntos, Olimpia 5 (clasificados), Overá 4 y Baurú 3.

El otro representante de Paraguay, el Deportivo San José, compite desde el 27 de octubre en el Grupo D, y chocará como local en el León Condou frente a Pinheiros de Brasil, Leones de Quilpué de Chile y Regatas de Corrientes de Argentina.

En las otras series: En el Grupo B, Sucre (BOL), Vasco de Gama (BRA), Motilones (COL) y Ferro (ARG). En el Grupo C, el Defensor Sporting (URU), Corinthians (BRA), Quimsa (ARG) y ABC Camp (ECU).