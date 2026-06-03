Austria presume de un gigantón

El portero suplente, de 25 años, supera la anterior marca que tenía el arquero neerlandés Andries Noppert, que acudió al Mundial de Catar 2022 con 2,03 metros, informó Sky Sport Austria.

En el Mundial de 2026 también figuran otros gigantes, como el defensa inglés Dan Burn (2,01 m), el guardameta colombiano Álvaro Montero (2,01 m) y el zaguero bosnio Stjepan Radeljic (2,01 m), pero ninguno alcanza la altura del austríaco.

Austria, que se medirá con Argentina en el grupo J, cuenta también con otro jugador de envergadura en el ataque, el delantero Sasa Kalajdzic, que con sus dos metros es el quinto más alto del torneo.

La presencia de Wiegele en la lista definitiva del seleccionador Ralf Rangnick, que lo convocó por primera vez en marzo, culmina una trayectoria poco convencional.

Formado en las categorías inferiores del Sturm Graz, el guardameta dio un enorme estirón entre los 16 y los 18 años, una etapa marcada también por las lesiones.

“En esa época sufrí muchas lesiones. Tuve tres fisuras en el tobillo y, en total, estuve prácticamente dos años sin poder jugar”, relató el guardameta, según recoge la radio pública ORF.

“Con el tiempo tuve que aprender de nuevo todos los movimientos y automatismos” debido a esa ausencia prolongada en los terrenos de juego.

Tras foguearse en equipos locales, su primer contrato profesional lo firmó con el modesto DSV Leoben en 2023 y un año después fichó por el Viktoria Pilsen checo, uno de los grandes del fútbol de ese país.

Tras ser cedido a otro club austríaco, terminó por consolidarse como titular del equipo checo y llamó la atención de la selección austríaca.

Rangnick destacó durante la preparación mundialista el “perfil interesante” del portero y valoró las cualidades que aporta al fútbol moderno.

“Su tamaño es una ventaja evidente, pero también tiene condiciones técnicas que encajan con lo que buscamos”, señaló el seleccionador austríaco sobre el arquero, que no desafina con el juego con los pies.

“Si se observa a los grandes clubes, los porteros tienden a ser cada vez más altos”, comentó Wiegele durante la concentración de la selección en marzo.

En el juego aéreo y en las acciones a balón parado, la altura supone una ventaja clara, aunque ahora también se exige a los porteros que sepan utilizar los pies para ayudar en la salida de balón bajo presión.

“Se pueden encontrar debilidades, pero por eso se entrena”, afirmó el guardameta, que considera que todavía tiene margen para mejorar.

Según explicó, el único inconveniente de los porteros muy altos es que necesitan algo más de tiempo para llegar a los balones rasos y por ello trabaja de forma específica para “ganar explosividad”.

El contraste con otros participantes del Mundial resulta llamativo: en el extremo opuesto el panameño Cesar Yanis, de 1,60 metros, será el jugador más bajo del torneo.

Todo apunta a que el portero titular de Austria en el Mundial será Alexander Schlager, del Red Bull Salzburgo, y que Wiegele tendrá que esperar su oportunidad para debutar en el torneo.