Trofeos del Mundial de Pádel Junior llevan un toque de arte paraguayo

El ‘XIV FIP Juniors Padel World Championship’ culmina este sábado 18 en nuestro país, luego de cinco días de disputa entre los países participantes. Quienes se queden con la victoria, llevarán a casa unos trofeos que fueron intervenidos por artistas plásticos de Paraguay. Hablamos con una de ellas sobre su experiencia.

Nuestro país alberga la XIV edición del Mundial de Pádel Junior, evento que crea una gran oportunidad de intercambiar culturas y fomentar las buenas prácticas deportivas. Como sede de un torneo mundial, desde la organización recurrieron a la visión creativa de 10 artistas visuales, que intervinieron los 46 trofeos a ser entregados en la ceremonia de premiación del mundial.

Los convocados para esta tarea fueron Jorge Ocampos, Nery Iriberri, José Quevedo Allende, Cristina Paoli, William Paats, Alicia Vega, Mabel Ávila, Gaby Díaz de Espada, Melvin Roldan y Eneide Boneu.

Conversamos con Eneide Boneu, una de las artistas encargadas de plasmar su toque en los trofeos, y nos comentó acerca de la experiencia, inspiración y rol del arte combinado con la promoción del deporte.

Arte en movimiento

Imagen del trofeo que se entregará al ganador del Mundial de Pádel Junior.

Eneide, artista visual, dedicada al ámbito desde muy pequeña, señaló que, personalmente, cada artista cuenta con su estilo propio, libertad creativa con la que contaron. La artista explicó que se inspiró en los atletas plasmados en los trofeos, que tienen la forma del mapa de nuestro país, con el objetivo de encontrar una conexión entre la esencia de nuestro país y el deporte.

“Todos los trofeos que pinté se relacionaron con los jugadores. Sus rostros, quizás indefinidos, pero sí expectantes”, mencionó Eneide.

“Los artistas que trabajamos en esto buscamos el disfrute y la alegría de los jóvenes participantes, lo que están viviendo ellos en este momento. Fue toda una semana de desafíos, juegos y camaradería. Igualmente, buscamos que lleven a sus hogares un poquito de arte y de un trabajo realizado en equipo, que es la esencia del jugador. Eso es lo más importante”, detalló la artista.

“Nosotros, como artistas, también a veces trabajamos solos y otras, en equipo. Mismo caso que los jugadores, siempre tiene que haber alguien más acompañándolos” continuó Boneu, haciendo un paralelismo y una conexión entre el arte y el deporte.

Una tarea especial

Eneide Boneu, una de las artistas encargadas de plasmar su toque en los trofeos. Foto: Gentileza

Eneide destacó la importancia de este torneo mundial; así también, lo que representa para los artistas intervenir y formar parte del desarrollo de un evento que estará bajo la lupa internacional. En ese marco, indicaron que es fundamental destacar nuestra esencia como país para que cada atleta lleve consigo un poco de nuestra cultura, así como fomentar la práctica del pádel como deporte en auge en los últimos años.

“Tener tareas como esta siempre es un desafío, y eso nos gusta. Nos atrapa, nos da la adrenalina necesaria para plasmar nuestras ideas, sin restricciones, pero con respeto y coherencia”, siguió explicando Eneide.

Destacó que el arte cumple un rol importante, tanto en el evento como en la exportación de nuestra cultura. “Nosotros queremos que nuestro arte guste, que sea una sorpresa y que sea visible mundialmente, como será en este caso, a través de este torneo mundial”, destacó la artista.

“Formar parte es una alegría total, participar en el momento culminante del primer campeonato mundial de pádel que se realiza en Paraguay con los trofeos intervenidos por nosotros. Creo que es lo máximo, siempre para un artista que sea invitado a participar en estos eventos, creo que es un orgullo y sí, un agradecimiento muy grande”, finalizó Boneu.

XIV FIP Juniors Padel World Championship.

Esta edición se desarrolla por primera vez en nuestro país. Actualmente, se encuentra en etapas decisivas, buscando a los campeones.

Paraguay es el vigente campeón masculino de pádel y en esta competición se contemplan modalidades por equipos en categorías sub 14, sub 16, y sub 18 (12 atletas masculinos y 12 atletas femeninos) y un torneo open por parejas, en las categorías sub-12, sub-14, sub-16, y sub-18, tanto en categoría masculina como femenina.