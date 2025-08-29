Tras descartar a Enciso, BlueCo ahora va por Buonanotte

Cedido en la pasada temporada al Leicester, donde hizo cinco goles aunque no pudo evitar el descenso de su equipo, Buonanotte regresó a los entrenamientos del Brighton, pero se sabe que el adiestrador alemán Fabian Hurzeler no lo tendrá en cuenta, por lo que el mediapunta surgido en Rosario Central está entre los transferibles.

Según reportes de la prensa inglesa, Buonanotte está en el interés del Chelsea, club cuyos dueños estarían dispuestos a pagar 40 millones de dólares por su ficha.

El jugador de 20 años parece que será la apuesta juvenil que BlueCo buscaba en Enciso. Los efectos a largo plazo de la lesión en la rodilla del paraguayo hicieron que los dueños del club inglés y del Estrasburgo francés optaran por no contratarlo.