The Champions Academy y Team 361, los mejores del básquet 3x3

The Champions Academy y Team 361 se quedaron con el primer puesto del Paseo La Galería Open que se realizó en las instalaciones del centro comercial durante el fin de semana. El torneo de básquet 3x3 reunió a varios atletas profesionales del país.

En la rama masculina participaron 20 equipos, pero el mejor fue el cuarteto conformado por Adolfo López, Santiago Peralta, Eduardo Rivas y Darwin Rivera, de The Champions Academy. En segunda posición se quedó Pana U19 y completó el podio Snipers.

Mientras que Team 361, conformado por Paola Ferrari, Lucía Schiavo, Marta Peralta y Ximena Ibarra conquistó la modalidad femenina. Dorado perdió la final y el tercer puesto fue para Paraguay.

El torneo fue organizado por el Comité Olímpico Paraguayo y la Confederación Paraguaya de Básquetbol.