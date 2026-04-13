15 abr. 2026
Básquetbol

The Champions Academy y Team 361, los mejores del básquet 3x3

El fin de semana se llevó a cabo el Paseo La Galería Open de básquet 3x3 y The Champions Academy y Team 361 fueron los mejores equipos del certamen.

Abril 13, 2026 11:40 a. m. • 
Por Redacción D10
The Champions Academy

The Champions Academy fue el ganador en masculino.

Foto: Gentileza - 3x3 Paraguay

The Champions Academy y Team 361 se quedaron con el primer puesto del Paseo La Galería Open que se realizó en las instalaciones del centro comercial durante el fin de semana. El torneo de básquet 3x3 reunió a varios atletas profesionales del país.

En la rama masculina participaron 20 equipos, pero el mejor fue el cuarteto conformado por Adolfo López, Santiago Peralta, Eduardo Rivas y Darwin Rivera, de The Champions Academy. En segunda posición se quedó Pana U19 y completó el podio Snipers.

Mientras que Team 361, conformado por Paola Ferrari, Lucía Schiavo, Marta Peralta y Ximena Ibarra conquistó la modalidad femenina. Dorado perdió la final y el tercer puesto fue para Paraguay.

El torneo fue organizado por el Comité Olímpico Paraguayo y la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

Básquetbol
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