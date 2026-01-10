Durant supera a Chamberlain y Doncic no puede con Giannis

Además, James Harden regresó a Brooklyn con 31 puntos para infligir una nueva derrota a los Nets del técnico español Jordi Fernández, hundidos en la Conferencia Este.

A sus 37 años, Durant añadió un nuevo récord a su lista al mejorar la marca anotadora de Chamberlain gracias a sus 30 puntos anotados con los Houston Rockets en el campo de los Portland Trail Blazers.

El doble campeón NBA tiene ahora en su objetivo los 31.560 puntos del alemán Dirk Nowitzki, el sexto máximo anotador en la historia de la NBA. El líder de esta clasificación es LeBron James.

KD capturó además doce rebotes, pero no pudo evitar la derrota 111-105 de su equipo ante los Blazers, en los que Toumani Camara selló 25 puntos.

Giannis frena a Doncic

En la Crypto.com Arena, los Lakers de Luka Doncic perdieron su segundo partido consecutivo, esta vez ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Doncic, que había metido 38 puntos en la derrota del miércoles en San Antonio, acabó el duelo con 24 puntos (8 de 25 en tiros de campo), nueve rebotes y nueve asistencias. Su partido acabó con una falta ante Kevin Porter Jr que le envió a lanzar tres libres, decisivos para la victoria de los Bucks.

Fue la tercera expulsión por seis faltas en la carrera de Doncic.

LeBron James reapareció tras su baja de San Antonio con 26 puntos, nueve rebotes y diez asistencias, sin premio para los Lakers.

Antetokounmpo firmó 21 puntos, seis rebotes y cinco asistencias para los Bucks, undécimos en el Este (17-21).

OKC opaca los 15 puntos de Aldama

Las bajas de Shai Gilgeous Alexander, Chet Holmgren y Isaiah Hartenstein no impidieron a los Thunder remontar 21 puntos de desventaja en su visita a los Memphis Grizzlies, que desaprovecharon los quince puntos, siete rebotes y siete asistencias de Santi Aldama.

El canario conectó seis de sus nueve tiros de campo en 28 minutos en pista para Memphis.

Jalen Williams llevó de la mano a OKC con un doble doble de 26 puntos y diez asistencias, apoyado por los 23 de Ajay Mitchell.

OKC lidera el Oeste con un balance de 32-7. Más abajo en la tabla, los Golden State Warriors se dieron un festín en el Chase Center ante unos Sacramento Kings hundidos, que perdieron su sexto partido consecutivo.

Steph Curry lideró a los Warriors con 27 puntos y seis triples, a los que añadió diez asistencias en 31 minutos en pista.

Victoria para Hugo González, derrota para Jordi Fernández

Hugo González, elegido con el número 28 absoluto en el último draft, sumó otros minutos de calidad con los Boston Celtics y contribuyó con cinco puntos, cuatro rebotes y un tapón en la victoria por 125-117 de su equipo contra los Toronto Raptors.

González conectó dos de los tres tiros de campo tomados en los 18 minutos en pista saliendo del banquillo que le concedió el técnico Joe Mazzulla.

Los Celtics estuvieron liderados por un Payton Pritchard de 27 puntos y ocho asistencias, y Jaylen Brown contribuyó con 25 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, para colocarse segundos en el Este (24-13), detrás de los Detroit Pistons (28-9).

Boston es segundo en solitario tras la derrota sufrida por los New York Knicks en el campo de los Phoenix Suns. Los neoyorquinos viven un momento complicado y perdieron cinco de sus últimos seis encuentros.

Fue otra noche complicada para los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que cayeron 105-121 en casa contra Los Ángeles Clippers ante 31 puntos de James Harden, su exjugador, y 26 de Kawhi Leonard.

Los Nets son antepenúltimos en el Este y solo ganaron cinco de los veinte partidos disputados en casa.