15 abr. 2026
Básquetbol

En marcha la Liga Nacional de Básquet masculino de primera

Olimpia Kings, San José, Colonias y San Alfonzo, ganaron en la primera fecha de la competencia.

Abril 14, 2026 06:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia kings

Olimpia se impuso en su primer juego de la temporada.

Gentileza.

Olimpia Kings, San José, Colonias y San Alfonzo ganaron en el inicio de la Liga Nacional de Básquet masculino de primera división.

El Franjeado superó a Campoalto como local por 89 a 64, mientras que San José derrotó en su reducto a Félix Pérez Cardozo por 93 a 79. Colonias Gold en Itapúa se impuso a Deportivo Amambay 83 a 68 y San Alfonzo de visita ganó a Ciudad Nueva 92 a 83.

Para la fecha 2, el jueves 16 los juegos son: San José vs. Ciudad Nueva (19:30), Amambay vs. Olimpia Kings (20:00), Félix Pérez Cardozo vs. Colonias Gold (20:30) y Campoalto vs. San Alfonzo (20:30).

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