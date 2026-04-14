En marcha la Liga Nacional de Básquet masculino de primera

Olimpia Kings, San José, Colonias y San Alfonzo ganaron en el inicio de la Liga Nacional de Básquet masculino de primera división.

El Franjeado superó a Campoalto como local por 89 a 64, mientras que San José derrotó en su reducto a Félix Pérez Cardozo por 93 a 79. Colonias Gold en Itapúa se impuso a Deportivo Amambay 83 a 68 y San Alfonzo de visita ganó a Ciudad Nueva 92 a 83.

Para la fecha 2, el jueves 16 los juegos son: San José vs. Ciudad Nueva (19:30), Amambay vs. Olimpia Kings (20:00), Félix Pérez Cardozo vs. Colonias Gold (20:30) y Campoalto vs. San Alfonzo (20:30).