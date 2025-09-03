Sonne se encuentra en “un buen momento”

“Estoy en buen momento en Inglaterra. Es un buen equipo y estoy en una buena temporada con Burnley, estamos en Premier League, vamos mejorando y estoy muy feliz”, dijo el jugador en comparecencia frente a los medios.

Sonne aspira a ser empleado como titular en los cruces contra Uruguay y Paraguay.

Sin embargo, lo más probable es que se mantenga como alternativa en la banca de suplentes, como una de las opciones.