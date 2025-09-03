03 sept. 2025
Fútbol Internacional

Sonne se encuentra en “un buen momento”

En setiembre de 2024, el lateral izquierdo nacido en Dinamarca, Oliver Sonne, debutó con la camiseta de Perú por las Eliminatorias, y un año después se muestra confiado de ser titular en el esquema del entrenador Óscar Ibáñez.

Septiembre 03, 2025 07:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Oliver Sonne_62828901.jpg

Sonne, jugador de la Selección Peruana.

“Estoy en buen momento en Inglaterra. Es un buen equipo y estoy en una buena temporada con Burnley, estamos en Premier League, vamos mejorando y estoy muy feliz”, dijo el jugador en comparecencia frente a los medios.

Sonne aspira a ser empleado como titular en los cruces contra Uruguay y Paraguay.

Sin embargo, lo más probable es que se mantenga como alternativa en la banca de suplentes, como una de las opciones.

Eliminatorias Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final
Fútbol Internacional
Repudiable acción de Luis Suárez
El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup.
Septiembre 01, 2025 08:29 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENAL
Fútbol Internacional
Un golazo de Szoboszlai reafirma al campeón
No están del todo finos todavía el Liverpool y el Arsenal, más intensos que precisos, más insistentes que lúcidos, aplacados entre sí en el desafío total de Anfield hasta el golazo de falta directa de Dominik Szoboszlai, que premió la segunda parte del vigente campeón y derribó el espíritu de resistencia de su oponente.
Agosto 31, 2025 02:56 p. m.
FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRID
Fútbol Internacional
El Atlético de Madrid, incapaz de ganar
El Atlético de Madrid empató en Vitoria ante el Deportivo Alavés (1-1) y sigue sin ganar en la Liga española después de tres jornadas, a pesar de haberse adelantado a los 7 minutos con un gol de Giuliano Simeone al que respondió Carlos Vicente, a los 14, al transformar un penal.
Agosto 30, 2025 03:10 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-30 at 14.59.55.jpeg
Fútbol Internacional
El Sunderland de Omar Alderete continúa sorprendiendo
El Sunderland de Omar Alderete continúa su gran regreso a la Premier League y sumó su segundo triunfo de la temporada al remontar al Brentford en el cuarto de hora final (2-1).
Agosto 30, 2025 03:04 p. m.
Julio Enciso
Fútbol Internacional
Ahora sí: Julio Enciso será adquirido por el Grupo BlueCo
El Brighton, donde milita el paraguayo Julio Enciso tiene todo acordado con el Grupo BlueCo para que el atleta sea jugador del Racing de Estrasburgo, y con un potencial futuro en el Chelsea.
Agosto 29, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Romano Benito Floriani Mussolini
Fútbol Internacional
El bisnieto de Mussolini debuta en la Serie A
El italiano Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del dictador Benito Mussolini, debutó este viernes en Serie A como jugador del Cremonese, donde también milita el paraguayo Antonio Sanabria, con una victoria agónica ante el Sassuolo (3-2) y una participación clave en la que provocó el penal decisivo.
Agosto 29, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más