Sonne se encuentra en “un buen momento”
En setiembre de 2024, el lateral izquierdo nacido en Dinamarca, Oliver Sonne, debutó con la camiseta de Perú por las Eliminatorias, y un año después se muestra confiado de ser titular en el esquema del entrenador Óscar Ibáñez.
“Estoy en buen momento en Inglaterra. Es un buen equipo y estoy en una buena temporada con Burnley, estamos en Premier League, vamos mejorando y estoy muy feliz”, dijo el jugador en comparecencia frente a los medios.
Sonne aspira a ser empleado como titular en los cruces contra Uruguay y Paraguay.
Sin embargo, lo más probable es que se mantenga como alternativa en la banca de suplentes, como una de las opciones.