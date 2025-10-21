21 oct. 2025
Fútbol Internacional

El Dortmund firma una goleada exagerada en Copenhague

El Borussia Dortmund se llevó un triunfo demasiado abultado de Copenhague (2-4), en un ejercicio de efectividad y con dos goles de Nmecha, que le mantiene en la zona alta de la Liga de Campeones.

Octubre 21, 2025 06:08 p. m. • 
Por Redacción D10
UEFA Champions League - FC Copenhagen vs Borussia Dortmund

Jugadores del Borussia Dortmund celebran un gol ante el Copenhague.

Foto: Liselotte Sabroe/EFE

El equipo alemán, que afrontó el duelo tras perder en liga contra el Bayern, controló el ritmo del encuentro y sentenció en la segunda parte, en un triunfo que empezó a asentarse tras un polémico penalti.

El partido arrancó según el guion esperado. Mucha posesión para el Dortmund, mientras el equipo local esperaba atrás con las líneas juntas, aprovechando para salir rápido a la contra cuando recuperaba.

Así llegó el primer aviso, una buena jugada de Lerager y Larsson, cuyo centro raso remató Claesson, solo, demasiado centrado.

El Dortmund dominaba, moviendo la pelota con tranquilidad y un cierto punto de suficiencia, pero no asustaba. Tampoco le hizo falta. En su primer disparo, Nmecha, tras un amague, mandó un misil desde el borde del área que Kotarski no pudo sacar.

Y diez minutos después, Nmecha tiró de potencia para dejar sentado a su par y habilitar a Beier, que, algo esquinado, definió un poco desviado y perdonó el segundo.

Habría sido demasiado castigo para un Copenhague voluntarioso, que no acaba de hacer pie en la liga y este martes tuvo varias bajas notables como las de Delaney, Cornelius o Elyounoussi.

El equipo danés encontró el premio, sin embargo, en un córner. Kobel desvió un tiro de primeras de Moukoko, ex del Dortmund, pero poco pudo hacer ante el posterior despeje cómico de Anton.

El Copenhague se lo creyó y en un par de minutos asustó al conjunto de Niko Kovac con dos tiros altos de Larsson y Lerager y, sobre todo, una subida del lateral Suzuki, cuyo disparo salió rozando un palo.

Tras el descanso salió con un punto más de intensidad el Dortmund, pero quien avisó primero otra vez fue el Copenhague, tras un robo, una rápida combinación y un pase de Claesson que dejó solo a Moukoko, pero Bensebaini estuvo rapidísimo y bloqueó su disparo para mandarlo a córner.

No le encontraba la vuelta el Dortmund al partido, pero le cayó un ‘penaltito’ de la nada, un agarrón ligero de Lerager que Makkelie no dudó en señalar. Demasiado castigo para el Copenhague, que poco después estuvo a punto de recibió el tercero en un tiro ligeramente desviado de Guirasy y, más tarde, en un tiro de Bellingham que sacó Kotarski.

El partido ya estaba muy cuesta arriba para el campeón danés, que, a falta de otras opciones, tuvo que dar entrada al jovencísimo delantero islandés Dadason.

Imposible se le puso después con el 1-3, obra de nuevo de Nmecha, un gol que dejó sentenciado el partido.

Fabio Silva, en una volea en el tramo final, amplió la goleada y Dadason, de cabeza, cerró un resultado engañoso que hunde al Copenhague en la zona baja de la tabla. -- Ficha técnica:

2 - Copenhague: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos (Garananga, m.75), Meling (López, m.63); Larsson (Dadason, m.75), Lerager, Clem (Zague, m.81), Achouri (Madsen, m.81); Moukoko, Claeson.

4 - Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini (Anselmino m.85); Couto (Ryerson, m.62), Bellingham, Nmecha (Sabitzer, m.76), Svensson; Brandt (Chukwuemeka, m.62), Guirassy, Beier (Silva, m.62).

Goles: 0-1, m.20: Nmecha; 1-1, m.33: Anton (p.p.); 1-2, m.61: Bensebaini (penalti); 1-3, m.76: Nmecha; 1-4, m.87, Silva; 2-4, m.90: Dadason.

Árbitro: Dany Makkelie (Holanda). Sacó tarjeta amarilla, por el Copenhague, a Lerager (m.60), Zague (m.89) y a su entrenador, Jacob Neestrup.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Parken de Copenhague ante 35.058 espectadores. EFE

Fútbol Internacional Borussia Dortmund FC Copenhague
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Brentford.jpg
Fútbol Internacional
El Brentford deja tocado a Nuno
Un gol del brasileño Igor Thiago, antes del descanso, y otro del danés Mathias Jensen, en el último minuto del encuentro, dieron la victoria al Brentford frente al West Ham.
Octubre 20, 2025 06:20 p. m.
Carvajal
Fútbol Internacional
“Es una adulteración clarísima de la competición”
Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se posicionó en contra de que se dispute el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona en Miami.
Octubre 20, 2025 05:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Fútbol Internacional
Acrobático gol de Gustavo Gómez
VIDEO. Gustavo Gómez apareció en los minutos finales para marcar un gol, pero su acrobático tanto no sirvió para evitar la derrota del Palmeiras en casa del Flamengo.
Octubre 19, 2025 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
G3l2-k5WcAARjJi.jpeg
Fútbol Internacional
El posteo de Independiente en defensa de Arsenio Erico
Independiente de Avellaneda lanzó una publicación con un respaldo a Arsenio Erico.
Octubre 19, 2025 05:02 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Liverpool vs Manchester United
Fútbol Internacional
Maguire profundiza la crisis del Liverpool
Un gol de Harry Maguire, a seis minutos del final, dio la victoria al Manchester United, que profundiza la crisis del Liverpool.
Octubre 19, 2025 02:57 p. m.
 · 
Redacción D10
miguel almiron atlanta.jpg
Fútbol Internacional
Paraguayos se lucen en las mejores ligas
Los paraguayos tuvieron grandes actuaciones en las mejores ligas del mundo. Aquí hacemos un repaso parcial de las participaciones.
Octubre 19, 2025 02:18 p. m.
Carga Más